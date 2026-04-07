У Павлограді згорів склад Star Brands

Вночі 7 квітня російські безпілотники атакували склад групи компаній Star Brands у Павлограді Дніпропетровської області, де зберігалася сировина та готова продукція підприємств «Снек Продакшн» і «Клуб Чипсів». Про це повідомила пресслужба компанії.

Удар стався близько 02:20, після чого загорілася основна будівля складу. Усі працівники нічної зміни встигли перейти до укриття, а відтак обійшлось без загиблих і постраждалих. Пожежу локалізовано та повністю ліквідовано.

Масштаби пошкоджень

За попередніми даними, пошкоджено близько 5,5 тис. м² складського комплексу, знищено запаси сировини та готової продукції, підготовленої до відвантаження.

«Матеріальні втрати – це виклик, але люди – наш пріоритет. Логістична команда працює в екстреному режимі, впроваджує план перемаршрутизації доставок, щоб партнери та клієнти отримали замовлення вчасно», – повідомила компанія.

Склад Star Brands пошкоджено через атаку дронів / Фото пресслужби Star Brands

Це вже третя атака за рік

Це вже третя атака на об’єкти Star Brands за останній рік. У квітні 2025 року два безпілотники влучили у головний склад у Синельниківському районі, знищивши понад 6,5 тис. м² приміщень. А у листопаді 2025 року ворожий удар по павлоградському складу призвів до втрати 11 тис. м² площ і повного знищення запасів сировини та готової продукції.

ЖК Big Ben від девелопера РІЕЛ у Львові формує сучасний формат міського житла з виразною архітектурою та інтеграцією в структуру району. Продумані планування та комерційні приміщення на перших поверхах створюють повноцінне середовище для життя. Проєкт цікавий і для власного проживання, і як інвестиція у міський сегмент.

Зауважимо, що до складу групи входять підрозділи Snack Production (снеки), Food Sales (продукти харчування), Star Brands Asia (експорт до Азії) та логістична компанія Eurogrouptrans. Star Brands засновано у 1995 році, власні бренди групи: Flint, Big Bob, Chipster’s, «Хуторок», La Pasta, «Сан Санич» та інші. Продукція представлена на понад 30 ринках світу.