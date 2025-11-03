Знищений російським безпілотником склад Star Brands

На Дніпропетровщині внаслідок російської атаки згорів склад виробника солоних снеків Star Brands. Про це у понеділок, 3 листопада, повідомив співзасновник групи Іван Омельченко.

Атака сталась вдень неділі, 2 листопада. Російські військові вдарили по складу Star Brands у Павлограді, застосувавши дрон-камікадзе типу Shahed. Внаслідок обстрілу приміщення площею 11 тис. м², а також продукція та сировина, яка там зберігалась, повністю знищенні. Співробітники компанії не постраждали внаслідок атаки.

«На превеликий жаль вчора ворог продовжив наступ у своїй війні проти українських чипсів і сухариків [...] Знищено продукції на десятки мільйонів, пожежники довго не могли розпочати ліквідацію наслідків, бо в небі ще кружляли "шахеди", їхня героїчна праця тривала всю ніч», – йдеться у повідомленні Івана Омельченка.

Star Brands працює у Дніпрі з 2014 року. Група компаній є виробником та дистриб’ютором снеків, круп, борошна, консервованих та інших бакалійних продуктів, а також засобів гігієни. Зокрема, Star Brands виробляє продукцію під брендами Flint, Big Bob, Khutorok, Hroom, Grizzly, San Sanych, Zeffir, La Pasta тощо.

Нагадаємо, у Києві внаслідок російської атаки 25 жовтня постраждав склад виробника крафтового морозива Gelarty. Компанія зазнала збитків приблизно на 3 млн грн.