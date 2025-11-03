Російський обстріл знищив склад виробника сухариків Flint на Дніпропетровщині
Атака знищила продукцію та сировину вартістю десятки мільйонів гривень
На Дніпропетровщині внаслідок російської атаки згорів склад виробника солоних снеків Star Brands. Про це у понеділок, 3 листопада, повідомив співзасновник групи Іван Омельченко.
Атака сталась вдень неділі, 2 листопада. Російські військові вдарили по складу Star Brands у Павлограді, застосувавши дрон-камікадзе типу Shahed. Внаслідок обстрілу приміщення площею 11 тис. м², а також продукція та сировина, яка там зберігалась, повністю знищенні. Співробітники компанії не постраждали внаслідок атаки.
«На превеликий жаль вчора ворог продовжив наступ у своїй війні проти українських чипсів і сухариків [...] Знищено продукції на десятки мільйонів, пожежники довго не могли розпочати ліквідацію наслідків, бо в небі ще кружляли "шахеди", їхня героїчна праця тривала всю ніч», – йдеться у повідомленні Івана Омельченка.
Star Brands працює у Дніпрі з 2014 року. Група компаній є виробником та дистриб’ютором снеків, круп, борошна, консервованих та інших бакалійних продуктів, а також засобів гігієни. Зокрема, Star Brands виробляє продукцію під брендами Flint, Big Bob, Khutorok, Hroom, Grizzly, San Sanych, Zeffir, La Pasta тощо.
Нагадаємо, у Києві внаслідок російської атаки 25 жовтня постраждав склад виробника крафтового морозива Gelarty. Компанія зазнала збитків приблизно на 3 млн грн.