Наслідки російського удару по Харкову

У ніч на 3 листопада росіяни атакували Україну 38-ма ударними БпЛА типу Shahed та керованою авіаційною ракетою Х-59. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Окупанти атакували Україну Shahed-136/131 з Курської області та з району Приморсько-Ахтарську. Крім того, противник застосував керовану авіаційну ракету Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонщини.

Шахеди запускались хвилями і прямували у різних напрямках малими групами. У більшості регіонів було оголошено повітряну тривогу, працювала протиповітряна оборона.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 24 ударних БпЛА Shahed-136/131 та одну керовану авіаційну ракету. До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.

Речниця ОК «Південь» Наталя Гуменюк в ефірі національного марафону назвала цю атаку потужною.

«Атака була досить потужна. Системи ППО працювали фактично 5 годин. На півдні за ніч відпрацювали і знищили 11 дронів типу "Шахед": по три на Миколаївщині і Кіровоградщині, два на Одещині і по одному на Херсонщині, Дніпропетровщині та Вінниччині. На Кіровоградщині збили і ракету Х-59», – зазначила Гуменюк.

Наразі відомо, що цієї ночі російські дрони-камікадзе Shahed п'ять разів влучили в об'єкт критичної інфраструктури у Львівські області. Жертв і постраждалих немає. Бійці оперативного командування «Захід», яке боронить і небо над Львівщиною, вдалося знищити 11 ворожих безпілотників. Загалом на захід України прямували 16 ворожих ударних дронів.

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що ворог атакував військовий об'єкт і на території Івано-Франківської області. На місце відразу прибули відповідні служби. Пожежу локалізовано.

Щонайменше 10 російських безпілотників вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова. Внаслідок влучання безпілотників горіли гаражі, палали автівки. Пошкоджені господарчі споруди. Було влучання в навчальний заклад. Зруйновано 2 та 3 поверхи, дах будівлі, горіла сама будівля. Також внаслідок обстрілу горів житловий будинок, СТО, адмінбудівля. Інформації щодо постраждалих наразі немає.