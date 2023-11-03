Під час масованої атаки у ніч на 3 листопада росіяни атакували військовий об’єкт у Івано-Франківській області. За даними очільниці обласної військової адміністрації Світлани Онищук, на місці виникла пожежа та працюють усі необхідні служби.

Повітряна тривога на Прикарпатті тривала із 01:08 до 05:03. Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що ворог атакував військовий об’єкт в області. На місці працюють усі необхідні служби. Станом на 09:30 пожежу було локалізовано.

Додамо, що раніше міністр МВС Ігор Клименко повідомляв, що на Прикарпатті збили ворожий дрон, який впав на гуртожиток. На місці виникла пожежа.

Нагадаємо, що у ніч на 3 листопада Росія вчергове масовано атакувала Україну безпілотниками. На території Львівщини було одразу п’ять влучань у об’єкт критичної інфраструктури.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що минулої ночі росіяни випустили по Україні близько 40 ударних дронів типу Shahed.

«Цієї ночі було близько сорока “шахедів”. Більше половини збито. Наша авіація, зенітники, мобільні вогневі групи – дякую вам, воїни, за кожне збиття! Захисники неба працювали результативно на території десяти областей – Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Київської, Кіровоградської, Вінницької, Хмельницької, Львівської. Дякую всім за уважність! На жаль, були і влучання. Попередньо – без жертв. Наслідки ліквідовуються. Харків… Львівщина, Франківщина. Посилюємо ППО. Посилюємо мобільні вогневі групи. Усвідомлюємо, що з наближенням зими російські терористи будуть намагатись завдавати більше шкоди. Будемо відповідати ворогу. Потужно!», – йдеться у ранковому дописі Зеленського.