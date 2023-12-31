Росія вночі 31 грудня випустила 49 дронів

Російські окупанти вночі 31 грудня атакували Україну безпілотниками «Шахед». Усього ворог випустив 49 дронів з трьох напрямків: тимчасово окупованого міста Чауда у Криму та районів Приморсько-Ахтарської та Курської області Росії. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що захисники збили 21 ворожий дрон.

«Більшість ударних дронів ворогів спрямувала по передній лінії оборони, а також по цивільних, військових та інфраструктурних об'єктах прифронтової території, зокрема на Харківщині, Херсонщині, Миколаївщині та Запоріжжі. У різних регіонах України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони, винищувальною авіацією та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено 21 "Шахед» ворога"», – повідомили у Повітряних силах.

Крім цього, ворог вдарив по Харкову шістьма зенітними керованими ракетами С-300.

Додамо, що у Хмельницькій ОВА розповіли про один ліквідований дрон на території області. Внаслідок атаки на об'єкті критичної інфраструктури виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.