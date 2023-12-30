Російські окупанти вдарили по готелю «Харків Палас», у якому зупиняються багато іноземних журналістів

Ввечері у суботу, 30 грудня, російські війська нанесли декілька ракетних ударів по центральній частині Харкова. Постраждали щонайменше 16 людей, повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та Харківський міський голова Ігор Терехов.

«Приліт у житловий будинок в центрі міста. Серйозні руйнування, пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється. Є ще руйнування цивільної інфраструктури. Подробиці згодом», – написав Терехов у Telegram.

Внаслідок дій росіян були зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема багатоквартирних житлових будинків, магазинів та інших громадських місць, транспорту.

«Виключно цивільна інфраструктура!», – повідомив Олег Синєгубов і додав, що на місці працюють всі профільні служби: медики, рятувальники, правоохоронці.

Згодом місцеві Телеграм-канали повідомили, що окупанти завдали ударів по готелю «Харків Палас», у якому зупиняються багато іноземних журналістів. Також повідомлялося, що, попередньо, росіяни вдарили по Харкову з району Бєлгорода, використавши ЗРК С-300.

«Серед постраждалих внаслідок удару окупантів по багатоквартирному житловому будинку – хлопець 16 років, госпіталізований із уламковими пораненнями до лікувальної установи, стан – середній. Медики надають всю необхідну допомогу», – повідомив голова Харківської ОВА.

Влада міста і області зазначила, що попередньо внаслідок удару загиблих немає.

Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков підтвердив, що росіяни обстріляли центр Харкова ракетами С-300. Пошкоджений готель, він був частково зруйнований. Також одна з ракет потрапила в житловий будинок. Серед поранених дитина та іноземний журналіст.

Прес-служба ДСНС Харківщини повідомила, що поранений журналіст внаслідок удару РФ по Харкову з Великої Британії. За її даними, рятувальники надали домедичну допомогу сімом людям, з пошкодженого будинку евакуювали вісьмох людей.

«Суспільне Харків» з посиланням на Синєгубова пише, що один з ударів РФ зруйнував дитячий садок у Харкові. За його словами, житлові будинки поруч пошкоджені вибуховою хвилею.

Також в мережі оприлюднили відео перших хвилин після російського удару.

У прес-службі прокуратури Харківщини повідомили, що кількість поранених внаслідок ракетного обстрілу Харкова зросла до 21 людини.

Нагадаємо, що у Харкові внаслідок масованої ракетної атаки у ніч на 29 грудня, повідомлялося про трьох загиблих та 13 постраждалих.