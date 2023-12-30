У ракеті здетонували паливні баки, через що вона втратила керування та впал

У Київській області в п’ятницю, 29 грудня, мобільна вогнева група гвардійців 27 Печерської бригади збила ворожу крилату ракету під час масованої російської атаки. Про це повідомили у прес-службі Національної гвардії України у суботу, 30 грудня.

Як повідомляється, після виявлення цілі, що рухалась в напрямку Києва, нацгвардійці відкрили по ній вогонь з кулеметів. Захисники України поцілили в її бак, після чого той вибухнув і повітряна ціль впала на землю.

Під час огляду уламків стало відомо, що у ракеті здетонували паливні баки, через що вона втратила керування та впала. При цьому її бойова частина не вибухнула.

У Національній гвардії додали, що вогневі розрахунки відомства створені для протидії ударам з повітря, зокрема для збиття ракет та дронів-камікадзе. У поєднанні з підрозділами ППО це дає змогу збільшувати результат збиття повітряних цілей і тим самим зберегти об'єкти інфраструктури та життя українців.

Як інформував ZAXID.NET, у ніч із 28 на 29 грудня росіяни масовано атакували Україну кількома десятками ракет різного типу. В небі над Києвом силами ППО усі повітряні цілі було знищено, проте, на жаль, у місті є руйнування і потерпілі. Загалом внаслідок атаки загинули 39 людей, ще 159 – постраждали.