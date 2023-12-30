Рятувальники продовжують знаходити загиблих людей під завалами

Російська атака 29 грудня стала найбільшою за кількістю цивільних жертв серед киян. Станом на 13:00 суботи, 30 грудня, відомо про щонайменше 16 загиблих мирних мешканців. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

«На цей час 16 тіл загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі. Рятувальники продовжують працювати і до завтра розбиратимуть завали», – написав він.

За його словами, з огляду на це, 1 січня в Києві буде оголошене днем жалоби.

Зауважимо, що сьогодні, 30 грудня в Одесі, Дніпрі та Запоріжжі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок від учорашнього російського повітряного удару. У Одесі загинули 4 мирних мешканці, у Дніпрі – 6, а на Запоріжжі – 9 людей. Враховуючи останню інформацію від мера Києва загальна кількість загиблих сягнула 36 людей (ще одна людина загинула у Львові).

Як інформував ZAXID.NET, вночі та вранці 29 грудня росіяни вчинили наймасованіший удар з повітря по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста. Жертвами атаки з боку Росії у своїй більшості стали цивільні громадяни. Так, наприклад, у Львові внаслідок російської атаки загинув майстер спорту України міжнародного класу баскетболіст Віктор Кобзистий.

У цілому над Україною ППО вдалося знищити 114 із 158 повітряних цілей ворога. За даними Повітряних сил, окупаційні війська застосували практично всі типи наявного у них озброєння.