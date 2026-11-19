Для того, щоб приготувати гречку смачно, її потрібно обсмажити перед варінням

Звичайну гречку можна зробити ароматнішою без складних рецептів і додаткових інгредієнтів. Для цього достатньо додати один етап приготування. УНІАН розповідає, що можна зробити з крупою перед варінням.

Як приготувати гречку, щоб вона була смачною?

Для того, щоб приготувати гречку смачно, її потрібно обсмажити перед варінням. Після промивання висипте гречку на суху розігріту сковороду. Обсмажуйте на середньому вогні близько 3–5 хвилин, постійно помішуючи.

Не перетримайте крупу, інакше вона підгорить. Після обсмажування каша набуде тонкого горіхового аромату.

Потім приготуйте звичайним способом – залийте водою у співвідношенні 1:2 і варіть приблизно 15 хвилин.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У результаті гарнір стає надзвичайно вишуканим, навіть якщо не додавати до нього нічого, крім солі.