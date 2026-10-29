Щоб гречка вийшла розсипчастою, важливо дотримуватися правильних пропорцій крупи і води

Гречана каша – популярний гарнір, який добре поєднується з м’ясом та овочами. Проте під час варіння крупа нерідко злипається в щільну масу. Щоб вона вийшла розсипчастою, важливо дотримуватися правильних пропорцій і знати кілька простих хитрощів. Про них розповідає Рysznosci.

Скільки води потрібно для гречки?

Найбезпечніше співвідношення – 1 склянка гречки на 2 склянки води. Однак варто пам’ятати, що крупа продовжуватиме вбирати рідину навіть після вимкнення конфорки. Тому не слід чекати, поки вона почне прилипати до дна каструлі. Коли крупа вбере більшу частину води, потрібно зняти її з вогню та залишити під кришкою.

Чи потрібно промивати гречану крупу?

Перед варінням крупу можна промити в дрібному ситі під холодною проточною водою. Це допоможе позбутися пилу та дрібних домішок, які можуть зробити зерна клейкішими. Після цього дайте воді добре стекти.

Для насиченішого, злегка горіхового аромату та розсипчастості суху крупу можна трохи підсмажити. Достатньо 2–3 хвилин на сухій сковороді. Постійно помішуйте, адже гречка легко підгорає.

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Що робити з крупою під час варіння?

Висипте крупу в трохи підсолену воду, що кипить, зменште нагрівання до мінімуму й накрийте каструлю кришкою. Від цього моменту не перемішуйте гречку й не відкривайте її без потреби. Перемішування сприяє вивільненню крохмалю та може пошкодити розм’якшені зерна.

Важливу роль відіграє й вибір каструлі. Найкраще підійде посуд із товстим дном і кришкою, що щільно прилягає. Це допоможе уникнути надто швидкого випаровування води та забезпечить рівномірне приготування. Каша має ледь кипіти, а не бурхливо вирувати.

Коли гречка звариться, вимкніть нагрівання й залиште її під кришкою ще на 10 хвилин. Каструлю можна зняти з плити та обгорнути рушником, щоб довше зберегти тепло.

За цей час зерна вберуть решту вологи й набудуть потрібної консистенції. Лише після цього зніміть кришку й обережно розпушіть кашу виделкою.