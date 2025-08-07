Іноді хочеться приготувати гречку, але зовсім немає часу стояти біля плити

Іноді хочеться приготувати гречку, але зовсім немає часу стояти біля плити та її варити. ТСН розповідає про два незвичні способи, як приготувати гречку без варіння.

1. Замочування у киплячій воді.

Викладіть гречку в посудину, залийте киплячою водою та посоліть, а потім закрийте щільно кришкою та залишіть на ніч. За цей час крупа вбере в себе всю рідину та буде готова.

2. Приготування в термосі.

Цим способом ви можете «зварити» гречку на воді та молоці. Крупу потрібно висипати в термос, додати спеції та залити окропом. Залиште гречку на одну годину, а потім можете насолоджуватися смачною стравою. Такий метод чудово підходить для тих, хто часто відпочиває на природі.