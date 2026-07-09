Наразі син засудженої працює на підприємстві та має бронювання

Тисменицький районний суд визнав місцеву мешканку Наталію Какапич винною у підробці документів і призначив їй 1 рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку, який винесли 3 липня, у серпні 2024 року обвинувачена замовила у телеграмі пенсійне посвідчення по інвалідності на своє ім’я та довідку до акту огляду медико-соціальної експертної комісії.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Під час судового засідання Наталія Какапич визнала свою вину та підтвердила, що не має інвалідності за станом здоров’я. Пояснила, що вирішила виготовити фіктивні документи, щоб звільнити сина з військової служби. Зазначила, що сильно хвилювалась за сина, особливо після того, як її рідний брат пропав безвісти в районі Роботиного в Запорізькій області.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Після того як виготовила документи, вона передала їх синові, який на їх підставі звільнився з війська. Наразі він працює на підприємстві та має бронювання.

Суд врахував позитивну характеристику прикарпатки й те, що раніше вона не була судимою. Дослідивши всі матеріали справи, суддя Сергій Кузьменко визнав Наталію Какапич винною у підробці документів і призначив їй 1 рік позбавлення волі.

Реальний термін покарання суд замінив на рік іспитового строку. Засуджена має сплатити 11,5 тис. грн за проведення судмедекспертиз. На вирок можуть подати апеляцію.