Франківець підробив документи у графічному редакторі

Івано-Франківський міський суд визнав місцевого мешканця Назара Футька винним у підробці та використанні підроблених документів і призначив йому 17 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 15 квітня, у червні 2025 року обвинувачений за допомогою графічного редактору підробив довідку Тернопільської медико-соціальної експертної комісії, посвідчення інвалідності II групи та висновок ЛКК про постійний сторонній догляд для своєї дружини.

Фейкові документи Назар Футько пред’явив працівникам ТЦК разом із заявою про надання йому відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Під час судового засідання франківець визнав свою вину. Суд також врахував, що він раніше не був судимий та перерахував 15 тис. грн на потреби ЗСУ.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Іванна Ковалюк визнала Назара Футька винним у підробці та використанні завідомо підроблених документів і призначила йому 17 тис. грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.