На підставі фейкового документа прикарпатцеві виплатили 173 тис. грн соцдопомоги

Івано-Франківський міський суд визнав майстра виробничої дільниці «Альфа Енерго Груп» Назарія Козоріза винним у шахрайстві та призначив йому 1 рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку суду від 22 квітня, у липні 2022 року обвинувачений звернувся до Пенсійного фонду з проханням призначити йому пенсію по інвалідності. До заяви прикріпив підроблену довідку Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи. На підставі фейкового документа прикарпатцеві виплатили 173 тис. грн соціальної допомоги.

Під час судового засідання Назарій Козоріз визнав свою вину. Чоловік зазначив, що компенсував державі завдані збитки і попросив не ув’язнювати його. Суд також взяв до уваги вік та стан здоров’я обвинуваченого, а також те, що він раніше не був судимий.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Роман Хоростіль визнав прикарпатця винним у шахрайстві та призначив йому 1,5 роки позбавлення волі. Реальний термін покарання суд замінив на 1 рік іспитового терміну. На вирок можуть подати апеляцію.