Пенсійне посвідчення про інвалідність дружини чоловік замовив у телеграмі за 4 тис. доларів

Правоохоронці оголосили підозру 41-річному жителю Івано-Франківська, який неодноразово оформлював відстрочку від призову за допомогою фіктивного пенсійного посвідчення про інвалідність своєї дружини. Ухилянту загрожує до 5 років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі у середу, 28 січня, фейкові документи – пенсійне посвідчення про інвалідність ІІ групи та довідку МСЕК на ім’я 40-річної дружини франківець замовив у телеграмі за 4 тис. доларів.

Отримавши підроблені документи, підозрюваний подав заяву до Івано-Франківського РТЦК та СП про надання йому відстрочки від призову. Посадовці районного ТЦК, не запідозривши обману, надали її чоловікові на два місяці. За цією схемою підозрюваний звертався ще двічі.

«У листопаді 2025 року під час розгляду чергової (четвертої) заяви члени комісії Івано-Франківського РТЦК та СП помітили ознаки підробки документів, зокрема, довідка МСЕК не відповідала встановленому зразку документів, що перебувають в офіційному обігу. Відтак, вони звернулися із запитом до Пенсійного фонду, де відповіли що дружина підозрюваного не перебуває на обліку та пенсію по інвалідності не отримує», – зазначили правоохоронці.

Прокурори оголосили франківцю підозру за ч.ч. 3, 4 ст. 358, ст. 336 КК України (підроблення і використання підробленого документа та ухилення від призову на військову службу під час мобілізації). Санкції статей передбачають до 5 років ув’язнення.