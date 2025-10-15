Підприємицю відсторонили від управління школою

У Києві власниця франшизи мовної школи Helen Doron назвала нацистами батьків, які попросили її спілкуватися українською мовою з їхніми дітьми. На скандал відреагувала мовна омбудсменка, а підприємицю усунули від управління навчальним центром, повідомила у середу, 15 жовтня, «Українська правда» із посиланням на пост матері одного з учнів мовної школи Олени Корусь.

У коментарі виданню Олена Корусь розповіла, що конфлікт виник 9 жовтня у київській школі англійської мови для дітей франшизи Helen Doron.

«До кабінету під час уроку ввійшла Олена Сєрєбрякова, власниця франшизи, і почала до дітей голосно говорити російською: “Вас на камеру видно, ваши родители увидят, как вы себя тут ведёте” і зачинила двері. Після цього я зробила зауваження про те, що частина дітей точно не розуміють російської, а вона мені: “Я не знаю, всё они прекрасно поняли”. Далі виникла суперечка», – розповіла жінка.

Олена Корусь попросила Сєрєбрякову перейти на українську мову та звертатися до дітей відповідно до українського законодавства – воно передбачає, що підприємці в Україні зобов’язані використовувати державну мову. За словами матері одного з учнів, власниця школи почала реагувати агресивно.

«Сєрєбрякова казала про те, що їй байдуже, що поверне гроші, і ще щось про те, що наших дітей треба дресирувати. Також ця особа кричала, що живе тут вже 25 років, а ми нічого не розуміємо. Вимагала прізвища, розповідала про неслухняних дітей. Потім вона почала кричати, що ми "нацисти". Далі її чоловік намагався заспокоїти, але не вибачався. Адміністраторка та інші батьки були шоковані», – розповіла Олена Корусь.

Після розголосу до жінки зателефонувала Сєрєбрякова. За її словами, вона подзвонила, щоб «прояснити те, що сталося, і вибачитися за свою реакцію», а також сказати, що не буде більше вести бізнес. Зазначається, що Олена Сєрєбрякова – росіянка, яка приїхала з Москви 25 років тому.

На сторінці школи 14 жовтня відреагували на інцидент та заявили, що Сєрєбрякову усунули від управління. Крім того, їй заборонили комунікувати з учнями та їхніми батьками.

Також на конфлікт у мовній школі відреагувала мовна омбудсменка Олена Івановська. За її словами, з Оленою Корусь вже зв’язалися представники секретаріату вже зв’язалися з Оленою Корусь та перевірять роботу Helen Doron.

«В умовах війни висловлювання Олени Сєрєбрякової викликає не просто обурення, а тотальне неприйняття, коли наших дітей за батьківські гроші зросійщують і надають неякісну освітню послугу. Це порушує всі закони педагогічної та людської моралі», – повідомила Івановська.

Омбудсменка закликала батьків розповідати про подібні випадки та відстоювати права на отримання освіти, що не суперечить українському законодавству.

Зазначимо, на сторінці франшизи Helen Doron йдеться, що мережа представлена у 40 країнах та має понад 1000 навчальних центрів. Перший осередок компанії відкрився у 2004 році в Одесі. Наразі в Україні є понад 60 навчальних центрів.