Потрібні лише два продукти з кухні: як прочистити засмічені труби
Засмічені труби можуть зіпсувати настрій будь-кому, особливо якщо вода починає застоюватись у раковині чи ванні. Але перш ніж викорисовувати хімічні засоби, спробуйте простий та ефективний спосіб із сіллю. Sante+ розповідає, як сіль може допомогти позбутися засмічення у трубах.
Як сіль допомагає прочистити труби?
Сіль має абразивні та антибактеріальні властивості, завдяки яким вона розчиняє жирові відкладення. У поєднанні з гарячою водою, содою або оцтом вона стає ще потужнішим засобом.
Сіль та сода
Суміш солі та соди – простий та ефективний засіб для прочищення засмічених труб.
- Нагрійте склянку води.
- У гарячій воді змішайте 50 г солі та 50 г соди в рівних частинах.
- Вилийте ще теплу суміш у раковину або умивальник (зачекайте, поки вона охолоне, якщо труби виготовлені з ПВХ).
- За допомогою вантуза зробіть рух вперед-назад, щоб створити вакуумний рух.
- Змийте все, що вийшло гарячою водою.
Сіль та оцет
Поєднання солі та оцту утворює хімічну реакцію, яка здатна усунути найстійкіші забруднення.
- Розчиніть 120 г солі у 250 мл оцту.
- Вилийте суміш у каналізацію.
- Заткніть отвір і почекайте 30 хвилин.
- Промийте гарячою водою, змішаною з невеликою кількістю засобу для миття посуду.
- Залиште на кілька хвилин, потім знову промийте гарячою водою.
Сіль та гаряча вода
Сама по собі сіль, при правильному використанні також може творити магію, особливо якщо труби не сильно забиті.
- Наповніть раковину дуже гарячою водою.
- Додайте 50 г солі на кожен літр води.
- Викрутіть пробку і дайте солоній воді стекти в каналізацію.