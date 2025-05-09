Сама по собі сіль, при правильному використанні також може творити магію, особливо якщо труби не сильно забиті

Засмічені труби можуть зіпсувати настрій будь-кому, особливо якщо вода починає застоюватись у раковині чи ванні. Але перш ніж викорисовувати хімічні засоби, спробуйте простий та ефективний спосіб із сіллю. Sante+ розповідає, як сіль може допомогти позбутися засмічення у трубах.

Як сіль допомагає прочистити труби?

Сіль має абразивні та антибактеріальні властивості, завдяки яким вона розчиняє жирові відкладення. У поєднанні з гарячою водою, содою або оцтом вона стає ще потужнішим засобом.

Сіль та сода

Суміш солі та соди – простий та ефективний засіб для прочищення засмічених труб.

Нагрійте склянку води. У гарячій воді змішайте 50 г солі та 50 г соди в рівних частинах. Вилийте ще теплу суміш у раковину або умивальник (зачекайте, поки вона охолоне, якщо труби виготовлені з ПВХ). За допомогою вантуза зробіть рух вперед-назад, щоб створити вакуумний рух. Змийте все, що вийшло гарячою водою.

Сіль та оцет

Поєднання солі та оцту утворює хімічну реакцію, яка здатна усунути найстійкіші забруднення.

Розчиніть 120 г солі у 250 мл оцту. Вилийте суміш у каналізацію. Заткніть отвір і почекайте 30 хвилин. Промийте гарячою водою, змішаною з невеликою кількістю засобу для миття посуду. Залиште на кілька хвилин, потім знову промийте гарячою водою.

Сіль та гаряча вода

Сама по собі сіль, при правильному використанні також може творити магію, особливо якщо труби не сильно забиті.