Деякі кімнатні рослини здатні природним шляхом вбирати вологу

Підвищена вологість у приміщенні – це не лише неприємне відчуття задухи, а й потенційна загроза здоров’ю та комфорту. Надлишок вологи створює ідеальні умови для розвитку цвілі, грибків і бактерій, що особливо небезпечно для людей із хронічними захворюваннями дихальних шляхів. Однак не завжди потрібно використовувати електричні осушувачі. Деякі кімнатні рослини здатні природним шляхом вбирати вологу. Про які рослини йдеться, пише U-news.

Спатіфілум (жіноче щастя)

Ця вічнозелена багаторічна рослина не лише прикрашає інтер’єр своїми білосніжними суцвіттями, але й активно поглинає надлишкову вологу з повітря. Особливо корисною є ця рослина у спальнях і кімнатах з поганою вентиляцією.

Пальми (бамбукова, очеретяна, фінікова)

Декоративні пальми не лише створюють атмосферу екзотики, а й відмінно регулюють вологість у повітрі. Завдяки великій площі листя ці рослини активно випаровують воду, тим самим стабілізуючи мікроклімат.

Англійський плющ

Ця швидкоросла ліана чудово поглинає вологу з повітря, тому її часто рекомендують для ванних кімнат або кухонь. Окрім цього, англійський плющ очищує повітря від токсинів.

Сансев'єрія (щучий хвіст)

Ця рослина – справжній «солдат» серед кімнатних квітів. Вона не лише поглинає надлишкову вологу, але й виробляє кисень уночі, що є рідкісним явищем серед рослин. Її тверде листя вбирає воду з повітря, допомагаючи знизити вологість у приміщенні.