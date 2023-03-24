Мало хто з квітникарів згадує, що сансев’єрія любить літні канікули проводити на свіжому повітрі

Кімнатна сансев'єрія гарна тим, що вимагає до себе зовсім небагато уваги, але при цьому виглядає чудово. Підживлювати її достатньо раз на рік, але якщо ви будете робити це частіше, вона неодмінно сприйме це із задоволенням. Про ці та інші особливості тещиного язика, як ще називають цю кімнатну рослину, розповідає «Флорист-Х».

Особливості вирощування

Найкраще місце для сансев'єрії – підвіконня, оскільки їй потрібно якомога більше натурального світла, а тепло на підвіконні або холодно – їй не так уже й важливо. Водночас прямі сонячні промені можуть завдати рослині опіків, тому поставте сансев'єрію на підвіконня того вікна, в яке сонце заглядає ближче до вечора.

Температура для неї підійде будь-яка, вологість повітря теж особливо не позначиться на зростанні і зовнішньому вигляді рослини. Та все-таки, якщо ви хочете бачити сансев'єрію в її найкращій формі, постарайтеся, щоб узимку температура в приміщенні не опускалася нижче 16ºC, а листя їй непогано час від часу мити.

Догляд за сансев'єрією – це передусім правильний полив, адже перезволоження грунту діє на неї згубно. Тому варто скористатися індикатором вологості, який можна купити в квітковому магазині і який нагадає вам, що настав час полити квітку. Воду для поливання краще використовувати дощову, дистильовану або хоча б відстояну кімнатної температури. Взимку що холодніше в приміщенні, то рідше потрібно сансев'єрію поливати.

Пересадка

Часто пересаджувати сансев'єрію вам не доведеться – молоді рослини потребують пересадки раз на два роки, зрілі – раз на три. Ґрунт для рослини краще купувати в квітковому магазині, бо земля із саду їй не підійде. Склад повинен бути приблизно таким: по одній частині листової землі і піску і дві частини дернової землі. До складу магазинного ґрунту входить ще перліт або дрібний гравій.

Пересаджують сансев'єрію тільки тоді, коли зі зливного отвору горщика покажуться корені рослини. Горщик вибирайте товстостінний, краще глиняний, аби потужна коренева система рослини не розірвала його, а довге, важке листя не перевертало горщик. Форма горщика має бути радше широкою, ніж глибокою. І пам'ятайте: найважливіше – гарний дренажний шар.

Підживлення

У весняно-літній період сансев'єрію можна щомісяця підживлювати рідкими мінеральними добривами для кімнатних культур або кактусів. Слідкуйте за тим, щоб надлишок азоту не нашкодив рослині, і взагалі намагайтеся, щоб консистенція була рази в два слабшою, ніж рекомендована. Для видів із кольоровими смугами дозу підживлення потрібно зменшити втричі, інакше листя може втратити декоративність і стати однотонно зеленим.

Догляд влітку

Мало хто з квітникарів згадує, що сансев’єрія любить літні канікули проводити на свіжому повітрі. За таку «відпустку» рослина майже неодмінно віддячить вам скромним ванільно-ароматним цвітінням. З настанням стійкого весняного тепла горщик можна виставити на балкон або веранду, але ще краще пересадити її у відкритий ґрунт. Головне у вересні не забути забрати відпочилу та зміцнілу сансевієрію додому.

У домашніх умовах сансевієрія найчастіше зацвітає, коли їй стає занадто тісно. Насолодившись довгоочікуваним цвітінням, не забудьте пересадити квітку у більший горщик.

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