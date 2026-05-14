Огірки вважаються однією з найпопулярніших культур на городі, однак навіть невибаглива рослина може дати слабкий урожай через неправильно вибране місце для посадки. Нестача сонця, застій води або сусідство з невдалими культурами часто стають головними причинами поганого росту, пожовтіння листя та хвороб. Де не варто садити огірки, пише Martha Stewart.

Щоб огірки добре розвивалися і рясно родили, важливо уникати кількох проблемних ділянок.

Затінені місця

Огірки дуже люблять сонце. Для нормального росту їм потрібно щонайменше 6–8 годин прямого освітлення щодня. Вони почнуть витягуватися, слабшати та формувати менше плодів, якщо висадити їх:

біля високих дерев;

поруч із парканами;

біля будівель;

у постійній тіні.

Ділянки із застоєм води

Огірки не переносять перезволоження. Якщо після дощу або поливу вода довго стоїть на грядці, коріння починає загнивати.

Особливо небезпечними є:

низини;

важкі глинисті ґрунти;

місця без дренажу.

У таких умовах швидко розвиваються грибкові хвороби та коренева гниль.

Вітряні ділянки

Сильний вітер пересушує листя та пошкоджує батоги огірків. Особливо страждають рослини, які вирощують на шпалерах.

Через постійний вітер:

листя втрачає вологу;

рослина переживає стрес;

плоди можуть опадати;

сповільнюється ріст.

Надто маленькі грядки

Огірки швидко розростаються і потребують багато простору. Якщо посадити їх занадто щільно, рослини почнуть конкурувати між собою за воду та поживні речовини.

Крім того, загущення призводить до:

поганої вентиляції;

розвитку грибкових хвороб;

появи борошнистої роси;

дрібних плодів.

Між кущами бажано залишати не менше 45–60 см.

Бідний і виснажений ґрунт

Огірки люблять поживний, пухкий і добре дренований ґрунт. На виснаженій землі рослини ростуть повільно та формують слабкий урожай.

Ознаки проблемного ґрунту:

жовте листя;

тонкі батоги;

дрібні плоди;

слабке цвітіння.

Перед посадкою бажано вносити компост, перегній або комплексні добрива.

Місця після гарбузових культур

Не варто садити огірки після:

кабачків;

гарбузів;

динь;

патисонів.

Усі ці культури мають спільні хвороби та шкідників. У ґрунті можуть залишатися бактерії та грибки, які швидко заражають молоді рослини.

Ділянки зі шкідниками

Огірки дуже чутливі до:

попелиці;

білокрилки;

огіркового жука.

Якщо на ділянці вже були зараження минулого сезону, краще змінити місце посадки. Деякі інфекції можуть залишатися у ґрунті кілька років.

Місця без циркуляції повітря

Огірки не люблять застійного повітря. Якщо грядка знаходиться у тісному кутку між спорудами або густими насадженнями, волога довше затримується на листі.

Це створює ідеальні умови для:

грибкових захворювань;

гнилі;

борошнистої роси;

швидкого поширення інфекцій.

Де огірки ростуть найкраще

Для хорошого врожаю огіркам потрібні:

сонячна ділянка;

пухкий і родючий ґрунт;

помірна вологість;

хороший дренаж;

захист від сильного вітру;

достатньо простору для росту.

У правильних умовах рослини швидко приживаються, активно цвітуть і дають стабільний урожай протягом усього сезону.