Від якості помелу залежить смак кави

Ароматна кава – улюблений напій мільйонів, і зварити її вдома не складно, якщо знати кілька простих правил. УНІАН розповідає, як зварити ідеальну каву в домашніх умовах.

Як варити ідеальну каву в кавоварці чи турці?

Помел

Від якості помелу залежить смак кави. Якщо занадто грубо подрібнити зерно, напій вийде водянистим, а надто дрібний помел призведе до гіркого присмаку та зайвої міцності.

Підібрати помел найпростіше, якщо ви знаєте, як будете готувати каву. Для приготування через френч-прес прес краще ставити великий, еспресо – дуже дрібний, фільтр – середній, турка – найдрібніший помел.

Температура води

Від температури води також залежить смак кави. Якщо залити каву надто гарячою подою, напій може вийти надто гірким, надто холодною – аромат та смак зерен не розкриється.

Оптимальна температура води для різних способів приготування кави – від 60 до 90°C.

Пропорції

Співвідношення води до кави також має бути правильним, адже якщо меленого зерна буде багато – кава буде міцною та гіркою, мало – кава буде схожа на воду. Дуже просто запам'ятати, як варити каву, дотримуючись пропорції – завжди кладіть 1 г мелених зерен на 15 мл води. Якщо не можете виміряти точно, користуйтеся вагами. Зазначена пропорція – це рекомендація, тому ви можете відхилитися від норми відповідно до своїх вподобань.

Зберігання

Якщо неправильно зберігати зерна, аромат швидко вивітриться, що в підсумку вплине на смак напою. Слідкуйте за тим, щоб кава зберігалася або в щільно закритій упаковці, або в контейнері (банці) з кришкою. А місце для зберігання повинно бути прохолодним та сухим.

Обслуговування

Важливо пам’ятати про регулярне очищення обладнання, за допомогою якого ви готуєте каву. Адже кавові олії та накип від води потрапляють у напій та погіршують його смак.

Вода

Без хорошої води навіть якісна кава вийде жахливо, адже вода – це основа напою. Потрібно вивчати етикетки на пляшках та не брати занадто жорстку воду з високим вмістом мінералів. Також не варто використовувати м’яку воду, інакше напій стане кислим. Найкраще обирати фільтровану або бутельовану воду з мінералізацією 100-150 мг/л. Також пам'ятайте, що воду перед приготуванням кави завжди потрібно заливати свіжу.

Зерна

Від якості зерен також залежить смак кави. Чим довше лежали зерна після обсмажування – тим гірше буде аромат та смак кави. Щоб уникнути такої ситуації, краще купувати каву порційно. Також читайте на пакуванні, коли було обсмажування – з цієї дати у вас є 1-3 місяці, щоб використати зерна. А молоти зерна також варто одразу перед варінням, щоб максимально зберегти аромат.