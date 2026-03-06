Висаджувати лаванду у відкритий ґрунт можна навесні або на початку осені

Лаванда давно стала улюбленою рослиною багатьох садівників. Вона прикрашає ділянку ніжними фіолетовими суцвіттями та наповнює повітря приємним ароматом. До того ж культура не потребує складного догляду, якщо створити для неї відповідні умови. Щоб кущі добре прижилися та щороку рясно цвіли, важливо знати основні правила посадки, догляду та розмноження. Про це пише «Ми-Україна».

Вибір місця для посадки лаванди

Лаванда належить до світлолюбних рослин, тому найкраще висаджувати її на добре освітленій ділянці. Чим більше сонця отримує кущ, тим інтенсивніше він росте і тим рясніше утворює квіти. У затінку пагони можуть витягуватися, а сама рослина поступово слабшає.

Не менш важливим є стан ґрунту. Лаванда віддає перевагу легкій і добре дренованій землі. Якщо ґрунт надто щільний або глинистий, його варто покращити додаванням піску чи дрібного гравію. Також потрібно уникати місць, де після дощів довго затримується вода, адже надмірна волога може пошкодити кореневу систему.

Коли і як садити лаванду

Висаджувати лаванду у відкритий ґрунт можна навесні або на початку осені. У тепліших регіонах рослину іноді висаджують навіть у жовтні, якщо погода ще досить м’яка і є час для вкорінення до холодів.

Для посадки викопують лунку трохи більшу за кореневу систему саджанця. На її дно часто кладуть шар піску або гравію, щоб поліпшити відведення води. Після цього рослину встановлюють у лунку, засипають землею та обережно ущільнюють ґрунт.

Важливо дотримуватися правильної відстані між кущами. Для компактних сортів достатньо приблизно 30–40 сантиметрів, а для високорослих – до 60–80 сантиметрів. Це дозволить рослинам добре розвиватися і не заважати одна одній.

Догляд за лавандою

Лаванда не потребує надмірного поливу. Зазвичай достатньо зволожувати землю приблизно раз на тиждень у періоди посухи. Якщо погода дощова, полив можна скоротити, адже надлишок води часто призводить до загнивання коренів.

Щоб земля довше залишалася вологою і не заростала бур’янами, її можна мульчувати. Для цього підійде дрібний гравій або суха трава. Також корисно періодично розпушувати ґрунт, щоб покращити доступ повітря до коренів.

Важливою частиною догляду є обрізування. Після завершення першого цвітіння варто видаляти відцвілі суцвіття. Восени кущ зазвичай вкорочують приблизно на третину довжини, щоб рослина краще перенесла зимовий період.

Підживлювати лаванду часто не потрібно. Навесні можна внести добрива з вмістом азоту, які сприятимуть росту пагонів. Перед періодом цвітіння краще застосувати фосфорно-калійні суміші.