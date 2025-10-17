Один із практичних способів омолодити кущ – це пересадити його

З роками кущі лаванди можуть ставати здерев’янілими, втрачати форму, а цвітіння – скорочуватись або зникати зовсім. Якщо рослину не підрізати вчасно, зелень лишається лише на кінчиках пагонів, а сам кущ розвалюється. Є кілька дієвих способів, як повернути лаванді гарний вигляд і стимулювати нове зростання. Про це пише «Сенсація».

Метод 1. Пересадка з заглибленням.

Один із практичних способів омолодити кущ – це пересадити його, заглибивши в землю одерев’янілі частини. Для цього викопайте рослину та посадіть її глибше, залишивши лише молоді зелені пагони на поверхні. З часом кущ знову почне нарощувати активну зелену масу.

Метод 2. Кам’яне оформлення.

Оберіть природний декоративний підхід – обкладіть основу куща природним камінням, приховавши здерев’янілі гілки. Зелену верхівку варто регулярно підстригати, надаючи кущу доглянутого вигляду. Це створює приємний візуальний ефект і маскує старіння рослини.

Метод 3. Стиль бонсай.

Цей метод підходить для творчих садівників. Сформуйте мініатюрне «деревце» з лаванди, залишивши лише товстий дерев’янистий стовбур і повністю обрізавши дрібні гілки. Такий варіант – більше декоративний, але дозволяє зберегти стару рослину у новому форматі.

Метод 4. Глибока обрізка.

Якщо ви готові чекати, спробуйте радикальне обрізання: зріжте всю крону до коротких пеньків. Через певний час «сплячі» бруньки пробудяться, і з них з’являться нові зелені пагони. Це довготривалий метод, але часто – найефективніший.

Метод 5. Залишити все як є.

Деякі садівники вважають, що природний вигляд старої лаванди теж має свою красу. Залишивши все без змін, ви можете зробити акцент на «дикій» естетиці рослини та представити це як частину природного дизайну ділянки.