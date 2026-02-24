Борошно можна застосовувати як природний засіб проти попелиці

Якщо борошно втратило свої властивості або не підходить для випікання, його можна успішно застосувати на городі. Досвідчені господарі знають, що цей простий продукт здатен покращити стан рослин і допомогти у боротьбі зі шкідниками. Існує щонайменше три практичні способи використання борошна на грядках, про які пише ТСН.

Для підживлення рослин

Під час висаджування розсади додайте кілька столових ложок борошна безпосередньо в лунку та перемішайте із землею. Така добавка поступово збагачує ґрунт поживними речовинами, зокрема калієм і фосфором. Це сприяє активнішому розвитку кореневої системи та зміцненню молодих рослин.

Для захисту від шкідників

Борошно можна застосовувати як природний засіб проти попелиці. Посипте уражені листки тонким шаром і залиште на добу. Після цього змийте водою разом зі шкідниками. Також цей спосіб допомагає зменшити шкоду від слимаків і гусені, особливо якщо не хочете використовувати синтетичні препарати.

Для пришвидшення дозрівання компосту

Непридатне для кухні борошно стане корисним компонентом компостної купи. Додайте його до органічних відходів і перемішайте. Воно прискорює процес розкладання та збагачує компост поживними речовинами, що позитивно вплине на якість майбутнього добрива.