Багато городників переконані, що підвищити родючість ґрунту можна лише за допомогою гною або мінеральних добрив. Проте існують і природні способи покращення землі, які не потребують великих витрат. Одним із таких методів є використання зелених добрив. Вони допомагають збагатити ґрунт поживними речовинами та покращують його структуру. Детальніше про це пише «Сенсація».

Що таке зелені добрива

Зеленими добривами називають натуральні підживлення, які готують із рослинної маси або отримують завдяки спеціально посіяним культурам. Найчастіше це настої зі свіжої трави або бур’янів, що переброджують у воді.

Під час бродіння рослинна маса виділяє поживні речовини, які легко засвоюються рослинами. Такий настій використовують для поливу грядок або підживлення овочевих культур.

Як приготувати трав’яний настій

Приготування зеленого добрива не потребує складних інгредієнтів. Для нього підходить більшість бур’янів і скошеної трави.

Інгредієнти:

свіжа трава або бур’яни – 1 частина;

вода – 5 частин.

Траву складають у відро або іншу місткість, після чого заливають водою. Суміш залишають настоюватися приблизно на тиждень. Коли починається активне бродіння, настій вважається готовим до використання.

Перед застосуванням його можна трохи розбавити водою. Отриманим розчином поливають рослини під корінь.

Використання сидератів

До зелених добрив також належать рослини, які спеціально висівають для покращення ґрунту. Такі культури називають сидератами.

Найчастіше для цього використовують гірчицю, жито, фацелію або бобові рослини. Після того як вони підростуть, їх зрізають і загортають у ґрунт до початку цвітіння.

Чим корисні зелені добрива

Зелені добрива допомагають збагатити землю азотом та іншими корисними речовинами. Вони поступово перетворюються на органічну масу, яка підвищує родючість ґрунту.

Крім того, така рослинна маса покращує структуру землі, робить її більш пухкою та здатною краще утримувати вологу. Завдяки цьому коріння культурних рослин розвивається активніше.

Додаткові переваги

Використання зелених добрив допомагає зменшити ризик виснаження ґрунту. Вони також захищають землю від пересихання та вимивання поживних речовин.

Ще однією перевагою є покращення природної мікрофлори ґрунту. Корисні мікроорганізми активніше розвиваються у середовищі, багатому на органічні речовини.