Огірки належать до культур, які дуже швидко ростуть і формують багато зеленої маси. Для активного розвитку рослині потрібна достатня кількість поживних речовин у ґрунті. Якщо їх бракує, розсада стає слабкою, витягується і гірше переносить пересаджування. Коли і чим підживлювати огірки, пише Farmi.

Часто городники припускаються двох типових помилок: підживлюють занадто рано або зовсім забувають про добрива. У першому випадку ніжна коренева система може отримати опік, а в другому рослина недоотримує живлення. Правильна схема підживлення допомагає уникнути цих проблем і забезпечує здоровий розвиток огірків.

Коли проводити перше підживлення розсади

Перше підживлення проводять тоді, коли на рослині з’являються 2–3 справжні листки. Це відбувається приблизно через 10–14 днів після появи сходів. У цей період коренева система вже достатньо сформована і здатна засвоювати поживні речовини.

На цьому етапі огіркам особливо потрібні азот і фосфор. Азот сприяє росту листя та стебел, а фосфор допомагає кореням розвиватися міцними і сильними.

Не варто підживлювати розсаду раніше. Поки рослина має лише сім’ядольні листки, вона використовує поживні речовини із насіння.

Підживлення після пересадки

Після висаджування у відкритий ґрунт або теплицю рослині потрібен час для адаптації. У цей період огірки переживають стрес, тому підживлення проводять не одразу.

Перше внесення добрив після пересадки роблять приблизно через 10–14 днів. За цей час коріння встигає прижитися в новому місці, і рослина краще засвоює поживні речовини.

Мінеральні добрива для огірків

Для першого підживлення добре підходять комплексні мінеральні добрива з балансом основних елементів:

Нітрофоска – 1 столова ложка на 10 л води. Кальцієва селітра – 10 г на 10 л води. Монофосфат калію – 10 г на 10 л води. Суперфосфат – 50 г на 10 л води. Комплексне добриво 18-18-18 з магнієм – 10–15 г на 10 л води.

Формули з магнієм добре впливають на розвиток рослин. Магній сприяє утворенню насиченого зеленого кольору листя та підтримує процес фотосинтезу.

Органічні підживлення

Огірки добре реагують на органічні добрива. Вони діють м’яко і не шкодять кореневій системі.

Розчин коров’яку – 1 л настою на 10 л води, приблизно 1 л під рослину. Гумат натрію – 1 столова ложка на 10 л води, по 0,5 л під корінь. Пташиний послід – 0,5 склянки на 10 л води, настоюють 3–5 днів. Гумісол – органічний препарат на основі вермікомпосту з корисною мікрофлорою.

Такі добрива покращують структуру ґрунту і поступово забезпечують рослини поживними речовинами.

Дріжджове підживлення для огірків

Одним із популярних народних способів підживлення є дріжджовий настій. Дріжджі активізують мікроорганізми у ґрунті та стимулюють розвиток коренів.

Рецепт зі свіжих дріжджів:

100 г дріжджів розчиняють у 1 л теплої води;

настоюють 3–4 години;

перед використанням доводять об’єм до 10 л води.

Рецепт із сухих дріжджів:

1 столову ложку сухих дріжджів розчиняють у 1 л теплої води;

настоюють приблизно 3 доби, час від часу перемішують;

перед поливом розводять у пропорції 1:10.

Після такого підживлення бажано посипати ґрунт деревним попелом або полити зольним настоєм, щоб відновити баланс кислотності.

Схема підживлення огірків протягом сезону

Щоб отримати гарний урожай, огірки підживлюють кілька разів за сезон.

Перше підживлення – фаза 2–3 справжніх листків або через два тижні після пересадки. Використовують азотно-фосфорні добрива або органічні настої.

Друге підживлення – під час формування бутонів. Рослинам потрібні фосфор і калій.

Третє підживлення – під час цвітіння. У цей період важливі калій і мікроелементи.

Четверте підживлення – у період масового плодоношення. Основний акцент роблять на калійних добривах.