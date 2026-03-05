Мохи та лишайники найчастіше з’являються на старих або загущених деревах

Поява моху та лишайників на плодових деревах – досить поширена проблема в садах. Такі утворення можуть затримувати вологу на корі та створювати сприятливе середовище для шкідників. Через це кора гірше «дихає», а дерево поступово слабшає. Щоб уникнути таких наслідків, важливо своєчасно провести правильну обробку рослин. Про це пише «Сільський господар».

Чому на деревах з’являються мох і лишайники

Мохи та лишайники найчастіше з’являються на старих або загущених деревах. Якщо крона занадто щільна, сонячне світло погано проникає всередину, а волога довше затримується на корі.

Також їх поява може свідчити про недостатній догляд за садом. Старі гілки, тріщини на корі та відсутність регулярної обрізки створюють сприятливі умови для розвитку таких організмів.

Прорідження крони перед обробкою

Перш ніж використовувати будь-які засоби, варто провести санітарну обрізку. Потрібно видалити сухі, пошкоджені та переплетені гілки. Це допоможе покращити циркуляцію повітря і доступ світла до стовбура та гілок.

Після прорідження крони дерево краще провітрюється, а подальша обробка стає значно ефективнішою.

Обробка бордоською сумішшю

Одним із найпоширеніших засобів для боротьби з мохом і лишайниками є бордоська суміш. Для старих дерев зазвичай використовують 3-відсотковий розчин.

Для приготування розчину на 10 літрів води беруть приблизно 300 грамів мідного купоросу та 300 грамів вапна. Кожен компонент спочатку розчиняють у невеликій кількості гарячої води. Потім розчини доводять до потрібного об’єму у двох окремих відрах.

Після цього розчин мідного купоросу повільно вливають у вапняне молоко, постійно помішуючи. Важливо робити саме так, адже у зворотному порядку суміш може втратити свої властивості.

Як перевірити якість розчину

Готова бордоська суміш повинна мати ніжно-блакитний колір. Існує простий спосіб перевірити правильність пропорцій.

У розчин опускають чистий металевий цвях. Якщо на його поверхні не з’являється рудий наліт, суміш приготовлена правильно і не зашкодить деревам.

Коли проводити обробку

Обробляти дерева бажано на початку весни, поки бруньки ще не почали розпускатися. У цей період рух соку ще не активний, тому процедура є безпечнішою для рослин.

Розчином потрібно ретельно обприскати не лише стовбур, а й усі гілки. Навіть ті частини дерева, де моху поки що немає, варто обробити для профілактики.