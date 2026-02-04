Для рослин, які потребують кислого середовища, краще використовувати інші матеріали

Деревний попіл багато городників вважають універсальним і безкоштовним добривом. Він справді збагачує ґрунт калієм і кальцієм та допомагає відновити виснажену землю. Проте не всі рослини реагують на таке підживлення позитивно. Для деяких культур попіл стає справжнім стресом і повністю зупиняє ріст. Під які рослини не варто сіяти попіл, пишуть «Новини.Info».

Чому деревний попіл може шкодити

Після внесення попелу ґрунт швидко стає лужним, а рівень pH може підвищуватися до 8 і більше. Така зміна порушує природний баланс, необхідний для рослин, які люблять кисле середовище. У лужному ґрунті для них блокується засвоєння важливих мікроелементів, зокрема заліза, марганцю та азоту. У результаті рослини слабшають, жовтіють і часто хворіють.

Рослини, які не можна підживлювати деревним попелом

Існує група культур, які найкраще розвиваються лише в кислому ґрунті з pH 4,5–6. До них належать рододендрони, азалії, чорниця, лохина, гортензія, редис і щавель. У природі ці рослини ростуть у середовищі з підвищеною кислотністю, серед мохів, хвої та торфу. Внесення попелу для них означає різку зміну умов на такі, до яких вони не пристосовані.

Після розкислення ґрунту коренева система таких рослин перестає нормально працювати. Поживні речовини стають недоступними, а сама культура втрачає імунітет. Це проявляється слабким ростом, відсутністю цвітіння та підвищеною схильністю до захворювань.

Чим замінити деревний попіл

Для рослин, які потребують кислого середовища, краще використовувати інші матеріали. Добре підходять хвоя, кислий торф або спеціальні препарати на основі сірки. Вони допомагають підтримувати потрібний рівень pH і не порушують природний баланс ґрунту.

Овочі, які теж реагують негативно

Попіл небажаний не лише для декоративних і ягідних культур. Деякі овочі, зокрема картопля та бобові, після такого підживлення часто страждають від дисбалансу магнію і можуть уражатися паршею. Особливо небезпечним є внесення свіжого попелу безпосередньо перед посадкою.

Чому свіжий попіл небезпечний для розсади

Свіжий попіл не лише знижує кислотність, а й підвищує концентрацію солей у ґрунті. Через це коріння молодих рослин і ніжні пагони можуть отримати хімічні опіки. У таких умовах розсада довго приживається або гине.