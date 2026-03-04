Обираючи засіб, варто враховувати попередній досвід

Щойно сходить сніг і стабільно плюсова температура, у саду починається приховане життя. Разом із пробудженням рослин активізуються й збудники хвороб та комахи, які зимували в корі, опалому листі чи ґрунті. Саме до розпускання бруньок дерева залишаються найбільш вразливими, тому зволікати з обробкою не варто. Чим обприскати дерева, щоб знищити зимуючі форми шкідників і закласти основу для здорового врожаю, пише УНІАН.

Якщо пропустити цей етап, упродовж сезону доведеться боротися з наслідками – паршею, гнилями, плямистостями та навалою комах. Натомість профілактика ранньою весною значно спрощує догляд за садом у майбутньому.

Чим обробити дерева до набрякання бруньок

Для першої весняної обробки використовують кілька перевірених засобів. Вибір залежить від стану дерев і проблем, які виникали торік.

Мідний купорос застосовують для профілактики грибкових захворювань, зокрема парші, моніліозу та різних видів плямистостей. Зазвичай готують одновідсотковий розчин — 100 грамів речовини на 10 літрів води. Важливо суворо дотримуватися пропорцій, адже надмірна концентрація може пошкодити кору.

Залізний купорос допомагає позбутися моху, лишайників і частини грибкових інфекцій. Окрім захисної дії, він покращує стан кори та насичує рослини залізом. Для обробки готують трьох- або п’ятивідсотковий розчин – 300–500 грамів на 10 літрів води.

Бордоська рідина поєднує мідний купорос і вапно. Тривідсотковий розчин використовують саме до розпускання бруньок, щоб знизити ризик бактеріальних і грибкових уражень.

Препарати на основі олій створюють на поверхні кори тонку плівку, яка перекриває доступ повітря до яєць і личинок комах. Така обробка ефективна проти попелиці, кліщів та щитівки, що зимують на гілках.

Сечовина не лише зменшує ризик розвитку хвороб, а й підживлює дерева азотом. Для ранньовесняного обприскування готують п’ятивідсотковий або семивідсотковий розчин – 500–700 грамів на 10 літрів води.

Обираючи засіб, варто враховувати попередній досвід. Якщо торік переважали грибкові захворювання, доцільно застосувати мідний або залізний купорос. За масового поширення комах краще надати перевагу олійним препаратам. Якщо ж дерева ослаблені, доречно поєднати захист із підживленням.