Позбуваємося бруду, пилу і неприємного запаху: як почистити килимок для ванної
Килимок у ванній кімнаті постійно контактує з вологою, тому швидко накопичує бруд, пил і може почати неприємно пахнути. Через це його потрібно регулярно очищати та прати. УНІАН розповідає, як почистити килимок для ванної.
Як почистити килимок для ванної?
Метод очищення залежить від того, з якого матеріалу зроблений килимок.
Прогумований килимок
Якщо килимок зроблений з гуми, його можна очистити вручну. Для цього потрібно:
- Налити у ванну теплу воду.
- Додати 1–2 склянки мийного засобу з хлором.
- Занурити килимок у воду.
- Одягніть рукавички та почистіть виріб з обох сторін.
- В кінці ретельно промийте килимок теплою водою та залиште сушитися природним чином.
Такий виріб не можна сушити на батареї та піддавати прямим сонячним променям.
Килимки з ПВХ або мікрофібри
Такі килимки можна прати в пральній машині. Для цього потрібно:
- Покласти килимок у барабан пральної машинки.
- Виставити температуру максимум 60°C.
- Замість порошку налити мийний засіб або шампунь.
- Запустити прання.
Враховуйте, що килимки не можна прати разом з іншими речами, а також не можна включати автоматичний віджим в СМА. Річ у тім, що такі килимки чудово вбирають вологу і в мокрому стані можуть важити дуже багато. Тому килимок краще після прання самостійно віджати.