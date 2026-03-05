Метод очищення залежить від того, з якого матеріалу зроблений килимок

Килимок у ванній кімнаті постійно контактує з вологою, тому швидко накопичує бруд, пил і може почати неприємно пахнути. Через це його потрібно регулярно очищати та прати. УНІАН розповідає, як почистити килимок для ванної.

Як почистити килимок для ванної?

Метод очищення залежить від того, з якого матеріалу зроблений килимок.

Прогумований килимок

Якщо килимок зроблений з гуми, його можна очистити вручну. Для цього потрібно:

Налити у ванну теплу воду. Додати 1–2 склянки мийного засобу з хлором. Занурити килимок у воду. Одягніть рукавички та почистіть виріб з обох сторін. В кінці ретельно промийте килимок теплою водою та залиште сушитися природним чином.

Такий виріб не можна сушити на батареї та піддавати прямим сонячним променям.

Килимки з ПВХ або мікрофібри

Такі килимки можна прати в пральній машині. Для цього потрібно:

Покласти килимок у барабан пральної машинки. Виставити температуру максимум 60°C. Замість порошку налити мийний засіб або шампунь. Запустити прання.

Враховуйте, що килимки не можна прати разом з іншими речами, а також не можна включати автоматичний віджим в СМА. Річ у тім, що такі килимки чудово вбирають вологу і в мокрому стані можуть важити дуже багато. Тому килимок краще після прання самостійно віджати.