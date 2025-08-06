Неправильне сусідство може негативно вплинути на цвітіння гортензій

Гортензії чудово поєднуються в композиціях з багатьма рослинами та створюють неповторну атмосферу в саду. Але не з усіма культурами гортензії можуть мирно співіснувати. Неправильне сусідство може негативно вплинути на їхнє цвітіння, ріст і загальний стан. Поруч з якими рослинами краще не садити гортензію, пише ITV.

Троянди

Трояндам потрібне сонце, легкий ґрунт і помірна волога, тоді як гортензії краще почуваються у півтіні та на вологих, кислуватих ґрунтах. Через різні вимоги одна з рослин може почати страждати, зазвичай це буде саме гортензія.

Соняшники

Ці яскраві гіганти не лише створюють конкуренцію за світло, але й виділяють у ґрунт хімічні сполуки, які пригнічують ріст інших рослин. Така властивість називається алелопатією. Гортензії – чутливі культури, тому поруч із соняшниками можуть суттєво слабшати.

Чорнобривці

Гортензії та чорнобривці мають абсолютно різні вимоги до ґрунту й освітлення, тому краще висаджувати їх окремо, щоб обидві рослини могли розвиватися без конфлікту умов.

Чебрець

Ця ароматна трава віддає перевагу сонячним, сухим ділянкам, тоді як гортензії потребують зволоження та притінку. Якщо посадити їх поруч, одна з рослин гарантовано буде потерпати: або чебрець у тіні, або гортензія на сонці.

Форзиція

На перший погляд, форзиція гарний партнер для гортензії: раннє цвітіння, контраст кольорів. Але є нюанс – форзиція, як і соняшник, проявляє алелопатичні властивості. Її коренева система може виділяти речовини, що стримують ріст гортензії.

Розмарин

Їхні потреби у волозі та сонці надто різняться. Розмарин полюбляє сухі, добре освітлені місця, що є неприйнятним для вологолюбної гортензії.

Волоський горіх

Один із найгірших сусідів у саду – це горіх. Його коріння виділяє токсичний юглон, до якого гортензії дуже чутливі. Навіть на відстані кількох метрів такий сусід може викликати пригнічення росту або повну загибель куща. Рекомендована дистанція – щонайменше 18 метрів від дерева.