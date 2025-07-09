Попри свою красу, гортензія досить вибаглива

Гортензія – справжня окрасa будь-якої клумби. Вона привертає погляд своїми великими кулястими суцвіттями, тонким ароматом і багатством кольорів. Ця рослина здатна змінювати відтінки – від білого й кремового до рожевого, бузкового та насичено-синього. Усе залежить від умов вирощування. Як саме вплинути на забарвлення гортензії пише Садівник.UA.

У чому секрет зміни кольору

Попри свою красу, гортензія досить вибаглива. Її соковиті листки та ніжні пелюстки вимагають ретельного догляду. Та зусилля виправдані: навіть найскромніша ділянка набуває яскравого вигляду, якщо в ній росте ця декоративна рослина.

Один із найцікавіших аспектів – це здатність гортензії змінювати забарвлення залежно від кислотності ґрунту. На кислих ґрунтах утворюються квіти блакитних і синіх відтінків. Якщо ґрунт лужний – суцвіття набувають рожевого або бузкового кольору. При нейтральному pH рослина зазвичай цвіте білими або кремовими квітками.

Як зробити гортензію блакитною або синьою

Щоб отримати насичені холодні відтінки, потрібно підвищити кислотність ґрунту:

раз на місяць додавати до ґрунту сульфат алюмінію. Невелику кількість речовини рівномірно розсипають біля куща, зашпаровують у землю й добре поливають;

як альтернативу можна використати оцтовий розчин: 50 мл столового оцту на 10 літрів води;

додатково застосовуйте кислий торф, який природно знижує pH ґрунту;

добрива з підвищеним вмістом калію також сприяють утворенню синіх квітів;

мульчування тирсою або хвойною підстилкою допомагає підтримувати стабільну кислотність.

Усе це поступово змінює хімічний склад ґрунту, й навіть рожеві чи білі квіти з часом можуть набрати блакитного або синього відтінку.

Як домогтися рожевого або червоного цвітіння

Якщо бажаєте отримати теплі кольори, потрібно знизити кислотність:

вносьте до ґрунту доломітове борошно – це швидкий і ефективний спосіб підлужнення;

також можна використати вапно чи крейду, але результат з’явиться поступово, за кілька місяців;

підживлюйте кущ органічними добривами, які добре перегнили. Свіжий гній вносити не можна – він може нашкодити;

додатково застосовуйте мінеральні добрива, що містять азот, калій та кальцій;

замульчована солома допоможе зберегти структуру ґрунту та підтримати потрібну реакцію.

Найкраще вносити всі добрива навесні – саме тоді закладається майбутнє цвітіння. Якщо все зробити вчасно, вже в поточному сезоні можна буде побачити бажаний відтінок квітів.