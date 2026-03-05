Перед початком робіт варто підготувати ділянку

Після зими багато городників замислюються, чи потрібно перекопувати ділянку перед новим сезоном. Весняне перекопування допомагає підготувати ґрунт до висаджування рослин і покращує його структуру. Завдяки цьому земля краще пропускає повітря та воду, що важливо для розвитку кореневої системи. Правильно проведені роботи сприяють підвищенню родючості та допомагають отримати кращий урожай, пише Oboz.ua.

Чому важливо перекопувати город

Перекопування ґрунту навесні має кілька важливих переваг. Під час цієї процедури земля розпушується, що покращує доступ кисню до коріння рослин. Також у ґрунті швидше розкладаються рослинні рештки, які залишилися після минулого сезону.

Крім того, перекопування допомагає знищити частину шкідників і коренів бур’янів. Завдяки цьому культурні рослини отримують більше поживних речовин і краще розвиваються.

Коли найкраще перекопувати землю

Починати роботи варто тоді, коли земля після зими вже трохи прогрілася та підсохла. Водночас у ній має залишатися невелика кількість вологи, щоб її було легше обробляти.

Якщо ґрунт занадто мокрий, він буде злипатися у важкі грудки. Коли ж земля повністю суха, вона розсипається на пил. Найкраще перекопувати ділянку у період, коли температура ґрунту становить приблизно 10–15 градусів.

Підготовка городу до перекопування

Перед початком робіт варто підготувати ділянку. Спочатку приберіть бур’яни та залишки торішніх рослин. Це допоможе уникнути появи небажаної рослинності та покращить стан ґрунту.

Також бажано обрати сухий і безвітряний день. У таких умовах земля розпушується рівномірніше та не ущільнюється під час роботи.

Як правильно перекопувати город

Перекопувати землю рекомендується на глибину приблизно 20–30 сантиметрів. Це дозволяє наситити ґрунт повітрям і водночас видалити корені бур’янів.

Працювати варто рівними рядами, поступово просуваючись по всій ділянці. Важливо намагатися перекопувати землю на однакову глибину, щоб ґрунт був рівномірно підготовлений для майбутніх посадок.

Після завершення робіт поверхню землі можна вкрити мульчею. Для цього часто використовують солому або інші рослинні матеріали. Мульча допомагає зберігати вологу, підтримує тепло в ґрунті та стримує ріст бур’янів.