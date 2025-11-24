Існують 4 сценарії: чи потрібно вимикати бойлер, якщо немає води
Коли подача води припиняється через ремонт або інші причини, виникає питання: чи варто вимикати бойлер, щоб уникнути пошкоджень або зекономити електроенергію. УНІАН розповідає, чи справді це потрібно робити.
Чи потрібно вимикати бойлер, коли немає води?
Сучасні бойлери прості у використанні – це бак з ТЕНом. У бак надходить вода і нагрівається за допомогою цього самого ТЕНа. Бойлери працюють від електрики, і коли вона є, гріють воду, а коли світла немає, то і водонагрівач не працює.
Проте іноді трапляється ситуація, коли воду в будинку раптово перекривають. І у багатьох виникає питання: чи може водонагрівач зламатися або перегрітися, якщо відсутня подача води?
Усе залежить від конкретної ситуації та того, як довго немає води:
- Якщо воду відключили на кілька годин, нічого не потрібно робити. Просто дочекайтеся, коли подача відновиться.
- Якщо води немає кілька днів, то бойлер потрібно вимкнути з розетки. Але воду зливати з нього не потрібно.
- Якщо води немає два тижні й більше – крім того, щоб вимкнути бойлер, потрібно також злити й воду, інакше в ній можуть з’явитися бактерії.
- Якщо ви самі перекрили воду, наприклад, під час ремонту бойлера або щоб його почистити, тоді звісно, теж потрібно відключити його від мережі та злити воду.
У випадку, коли води не було тривалий час і ви вимикали водонагрівач, потрібно спочатку включити воду та дати стекти бруду та іржі й лише потім можна заново вмикати бойлер.