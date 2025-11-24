Усе залежить від конкретної ситуації та того, як довго немає води

Коли подача води припиняється через ремонт або інші причини, виникає питання: чи варто вимикати бойлер, щоб уникнути пошкоджень або зекономити електроенергію. УНІАН розповідає, чи справді це потрібно робити.

Чи потрібно вимикати бойлер, коли немає води?

Сучасні бойлери прості у використанні – це бак з ТЕНом. У бак надходить вода і нагрівається за допомогою цього самого ТЕНа. Бойлери працюють від електрики, і коли вона є, гріють воду, а коли світла немає, то і водонагрівач не працює.

Проте іноді трапляється ситуація, коли воду в будинку раптово перекривають. І у багатьох виникає питання: чи може водонагрівач зламатися або перегрітися, якщо відсутня подача води?

Усе залежить від конкретної ситуації та того, як довго немає води:

Якщо воду відключили на кілька годин, нічого не потрібно робити. Просто дочекайтеся, коли подача відновиться. Якщо води немає кілька днів, то бойлер потрібно вимкнути з розетки. Але воду зливати з нього не потрібно. Якщо води немає два тижні й більше – крім того, щоб вимкнути бойлер, потрібно також злити й воду, інакше в ній можуть з’явитися бактерії. Якщо ви самі перекрили воду, наприклад, під час ремонту бойлера або щоб його почистити, тоді звісно, теж потрібно відключити його від мережі та злити воду.

У випадку, коли води не було тривалий час і ви вимикали водонагрівач, потрібно спочатку включити воду та дати стекти бруду та іржі й лише потім можна заново вмикати бойлер.