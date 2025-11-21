Навіть коли ви не користуєтесь гарячою водою, бойлер продовжує працювати та споживати електроенергію

Вимикання бойлера на ніч здається логічним способом зекономити, але насправді це завжди виправдано. УНІАН розповідає, чи потрібно все ж таки вимикати бойлер на ніч.

Чи потрібно відключати бойлер на ніч для економії?

Під час використання бойлера воду періодично підігріває ТЕН (трубчастий електронагрівач). Тому навіть коли ви не користуєтесь гарячою водою, бойлер продовжує працювати та споживати електроенергію. І дехто вважає, що для економії достатньо просто його відключити. Проте не все так просто.

Регулярні вмикання та вимикання скорочують термін служби бойлера, адже через це швидше зношується нагрівальний елемент. Крім того, під час стрибків температури стискається та розширюється метал, з якого виготовлено резервуар з водою, і згодом у ньому можуть з’явитися мікротріщини.

І з погляду економії це також не має сенсу, адже пісня нічного відключення вода в бойлері повністю стає холодною. У результаті техніка витрачає на повторний нагрів набагато більше енергії, ніж пішло б на підтримання температури.

Також важливо не забувати, що холодна вода в цьому випадку сприятлива для появи та розмноження бактерій, які можуть завдати серйозної шкоди здоров’ю.