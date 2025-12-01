Живі ялинки дуже швидко висихають, якщо стоять біля опалювальних приладів

Новорічна ялинка – головний символ свята, але її неправильне розташування може зіпсувати настрій і навіть створити небезпеку. Живе дерево швидко втрачає хвою, якщо стоїть у несприятливих умовах, а штучне може пошкодитися або стати джерелом загоряння. Щоб прикраса тішила довго, варто уникати кількох зон удома. Про це детальніше пише Ideal Home.

Місця з інтенсивним рухом

Коридори, вузькі проходи та будь-які ділянки, де часто ходять люди, – не найкраще місце для новорічного дерева. Там ялинку легко зачепити, перекинути або зламати прикраси. Активні діти й домашні улюбленці лише посилюють ризик. Крім того, велика конструкція у проході може створити небезпеку для гостей.

Поруч із батареями та іншими джерелами тепла

Живі ялинки дуже швидко висихають, якщо стоять біля опалювальних приладів. Через брак вологи хвоя починає обсипатися, стовбур тріскає, а саме дерево стає набагато легше займистим. Штучні ялинки так само чутливі до високих температур: пластик може деформуватися, змінити колір або навіть розплавитися. Оптимальна відстань – не менше 80-100 сантиметрів від батарей, камінів чи тепловентиляторів.

Вологі та сирі ділянки помешкання

Місця з підвищеною вологістю (кухня, ванна кімната, погано провітрювані кути) створюють ризик появи цвілі як на живих, так і на штучних ялинках. Постійна сирість погіршує стан хвої й може спричинити неприємний запах. Для довговічності дерева краще вибирати сухі, добре вентильовані кімнати.