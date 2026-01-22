Одним із найефективніших способів є техніка глибокої підстилки

У зимовий період низькі температури та підвищена вологість у курнику можуть негативно впливати на курей, знижувати несучість та навіть підвищувати ризик захворювань. Якщо немає можливості встановити обігрів чи додаткові джерела тепла, можна додати в курник певні матеріали, які допоможуть утримувати тепло навіть у люті морози. ТСН розповідає, як утеплити курник взимку за допомогою органічних матеріалів.

Одним із найефективніших способів є техніка глибокої підстилки. Суть у тому, що за достатньої товщини та при правильному змішуванні органічних матеріалів – тирси, соломи, сухого листя чи сіна, у підстилці починається повільний процес розкладання, який виділяє тепло завдяки активності мікроорганізмів. Це нагадує маленький компост прямо під лапами курей та дозволяє підвищити температуру в курнику на кілька градусів.

Найкращий ефект дає комбінація сухої тирси або стружки з додаванням сухих трав та листя. Наприклад:

Сухі конюшина, люцерна чи подрібнене листя кропиви – вони не лише забезпечують об’єм, а й містять органіку, яка краще розкладається, утворюючи тепло. Сухі ароматні трави – розмарин, шавлія та м’ята. Окрім теплоутворення, вони можуть трохи освіжувати повітря в курнику.

Хоча звичайну підстилку зазвичай роблять із тирси та соломи, додавання сухих трав та листя може посилити мікробну активність та збільшити виділення тепла приблизно на 25%.

Як правильно організувати теплоутворення?

Якщо ви хочете отримати стабільне тепло, потрібно: