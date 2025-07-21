У спекотну пору року курка має отримувати велику кількість білків та протеїнів на відміну від зими

Щоб кури давали великі, міцні яйця з насиченим жовтком, важливо правильно збалансувати їхній раціон. УНІАН розповідає, що варто додати у їхній корм.

Які продукти позитивно впливають на якість яєць?

Продуктивність курки в плані несучості залежить від її раціону. Особливо уважно слідкувати за раціоном влітку. Якщо птах недоїдає – хорошого результату можна не чекати, втім, так само станеться, якщо курку перегодувати. Влітку раціон несучки має складатись з білків (50%), вуглеводів (30%) та інших інгредієнтів (20%).

У спекотну пору року курка має отримувати велику кількість білків та протеїнів на відміну від зими, коли необхідно збільшувати кількість вуглеводів у раціоні. Потреба несучки в білковій їжі помітна по поведінці – курки влітку постійно клюють комах, равликів та черв’яків.

Ось оптимальний варіант того, чим годувати курку, щоб яйця були міцними:

100 г пшениці, ячменю, кукурудзи, вівса, жита. 25 г відвареної картоплі, тертої морквини та кабачка, огірків, капусти. 10 г кісткового або м'ясо-кісткового борошна. 10 г соняшникової макухи, висівок. 2 г соняшникової олії та риб'ячого жиру. 5 г доломітового борошна.

Також ви можете додавати в годівницю будь-які молочні продукти, крім сиру високої жирності та парного молока, а також подрібнену шкаралупу від яєць, кормові дріжджі та сіль. З рослин кури також можуть отримувати необхідні вітаміни та мікроелементи: підійде свіже листя салату, кульбаб, кропиви, конюшини, споришу або подорожника.

Не забувайте, що курка може почати діставати з годівниці тільки ті продукти, які їй подобаються. Тому їх не можна давати окремо – краще робити мішанку. Ви можете змішати овочі, зерно, нежирний сир, трохи м'яса або риби і розбавити це все бульйоном, сироваткою або кислим молоком. Годувати несучку такою сумішшю потрібно вранці та ввечері, а після кожного приймання їжі ретельно вимивати годівницю, щоб залишки їжі не гнили на спеці.