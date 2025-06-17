Гарбузи безпечні для курей, до того ж вони дуже люблять їх їсти

Гарбуз – не лише поживний осінній фрукт для людей, а й популярне доповнення до раціону курей. The Spruce Pets пояснює, наскільки він корисний та безпечний для пернатих.

Чи безпечні гарбузи для курей?

Гарбузи безпечні для курей, до того ж вони дуже люблять їх їсти. Кури клюють шкірку, листя та навіть насіння – усі частини гарбуза безпечні для курей.

Як і інші фрукти та овочі, існує багато різних сортів та видів гарбузів, але більшість людей пропонують своїм курям ті види гарбузів, які вони використовують для приготування гарбузового пирога. Проте вашим курям буде байдуже, які саме гарбузи їм запропонували. Вони із задоволенням клюватимуть і їстимуть будь-який гарбуз, який ви їм кинете.

Як краще годувати курей гарбузами?

Краще розрізати гарбуз на декілька шматочків, щоб їм було легше його з’їсти. Також ви можете розкидати шматочки по вольєру. З насінням можна вчинити так само.

Деякі фермери рекомендують подрібнювати гарбуз у кухонному комбайні. Дрібно нарізаний гарбуз можна легко зберігати в холодильнику та давати курям протягом декількох днів як ласощі.

Які ще баштанні культури безпечні для курей?

Окрім гарбуза, курям можна давати різні баштанні культури, включаючи кабачки та цукіні. Ось деякі інші поширені види, які є безпечними для курей: