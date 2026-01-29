Для томатів і перцю важлива пухка, добре аерована земля

Міцність і здоров’я розсади томатів та перцю безпосередньо залежать від якості ґрунту. Навіть найкраще насіння не зможе повністю реалізувати свій потенціал у бідній або неправильно підготовленій землі. Саме на етапі формування кореневої системи закладається майбутня врожайність. Тому ґрунт має бути збалансованим, поживним і легким за структурою. Чим його можна підживити, пише «Сенсація».

Яким має бути ідеальний ґрунт

Для томатів і перцю важлива пухка, добре аерована земля, що утримує вологу, але не перезволожується. Оптимальний рівень кислотності для помідорів становить 6–6,5 pH, для перцю – близько 6 pH. За таких умов коріння краще засвоює поживні речовини і активно розвивається.

Органічні компоненти для живлення

Основою ґрунтової суміші зазвичай стають перегній або компост. Вони наповнюють землю поживними елементами та покращують її структуру. Важливо використовувати лише добре перепрілу органіку, оскільки свіжі матеріали можуть обпікати коріння та викликати захворювання розсади.

Роль торфу та розпушувачів

Торф додають для підвищення вологоємності та легкості ґрунту. Якщо використовується кислий торф, його обов’язково нейтралізують. Для цього підходить деревна зола або доломітове борошно. Також хорошим варіантом є кокосовий субстрат, який покращує повітрообмін і стимулює формування сильної кореневої системи.

Зола як універсальна добавка

Деревна зола не лише знижує кислотність ґрунту, а й забезпечує рослини калієм, фосфором та мікроелементами. Вона сприяє зміцненню тканин рослин і підвищує їхню стійкість до стресів.

Мінеральні елементи для розвитку коріння

Для повноцінного росту розсаді потрібні мінеральні добавки. Суперфосфат забезпечує кореневу систему фосфором, що особливо важливо на ранніх етапах росту. Сульфат калію допомагає зміцнити клітинні стінки та формує міцні, кремезні рослини.

Навіщо додають пісок

Річковий пісок використовують для покращення структури ґрунту. Він робить суміш більш пухкою та запобігає застою вологи. Перед використанням пісок обов’язково промивають і прожарюють, щоб уникнути занесення хвороб і шкідників.

Оптимальна формула ґрунтової суміші

Для приготування поживного ґрунту змішують 2 частини дернової землі, 2 частини перегною, 1 частину торфу та 1 частину просіяного піску. На 10 літрів такої суміші додають 2 чайні ложки деревної золи, 1 чайну ложку суперфосфату та 1 чайну ложку сульфату калію. Такий склад створює оптимальні умови для формування сильної та здорової розсади томатів і перцю.