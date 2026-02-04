Після 30–35 днів вирощування в касетах добре помітно, що рослинам стає тісно

Під час вирощування розсади томатів вибір тари відіграє значно більшу роль, ніж здається на перший погляд. Саме від нього залежить, чи будуть сіянці міцними, компактними та готовими до пересадки. Багато городників прагнуть одразу висівати насіння в окремі стаканчики, уникаючи зайвих маніпуляцій. Проте такий підхід не завжди виправдовує очікування. Як і в що посіяти насіння, пише ProstoWay.

Чому посів одразу в стаканчики часто не спрацьовує

У квартирних умовах розсаді майже завжди бракує світла, особливо наприкінці зими. Через це томати швидко витягуються, стають тонкими й слабкими. Коли рослина росте у глибокому стаканчику, скоригувати ситуацію складно: доводиться вибирати частину ґрунту або пересаджувати сіянці, травмуючи коріння. За великої кількості розсади це потребує багато часу і сил.

Чому варто почати з касет

Касети дозволяють контролювати ріст рослин на початковому етапі. Невеликий об’єм ґрунту стримує надмірний розвиток надземної частини, водночас коренева система формується рівномірно. Протягом першого місяця томати залишаються компактними, не переростають і займають мінімум місця на підвіконні.

Ще одна перевага касет – можливість легко виправити витягування. Під час перевалки в більшу ємність розсаду без проблем заглиблюють до сім’ядольних листків. При цьому коріння не пошкоджується, а рослина продовжує ріст без затримок.

Оптимальна схема вирощування розсади

Після 30–35 днів вирощування в касетах добре помітно, що рослинам стає тісно. Це ідеальний момент для перевалки у стаканчики більшого об’єму. Матеріал тари не має принципового значення, головне обережно перенести рослину разом із земляною грудкою. Такий спосіб не викликає стресу й дозволяє корінню швидко освоїти новий простір.

Завдяки поступовому збільшенню об’єму ґрунту томати ростуть рівномірно й без зупинок у розвитку. До моменту висаджування у відкритий ґрунт або теплицю розсада залишається міцною і добре сформованою.

Корисна порада для прихильників стаканчиків

Якщо ви все ж вирішили сіяти томати одразу в стакани, не наповнюйте їх ґрунтом повністю. Заповнюйте ємність лише наполовину або трохи більше. Це дасть змогу згодом підсипати землю й заглибити витягнуті сіянці, не пересаджуючи їх і не травмуючи коріння.