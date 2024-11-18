Правильне сушіння – важливий етап для збереження форми та якості взуття

З настанням дощової та сніжної погоди захист взуття від вологи стає важливим завданням. Ось кілька простих та перевірених способів, які допоможуть зберегти ноги сухими і продовжити термін служби вашого взуття, пише УНІАН.

Використовуйте водовідштовхувальні спреї

Один із найзручніших і найбільш ефективних способів зробити взуття водонепроникним – застосувати спеціальні водовідштовхувальні спреї. Вони утворюють на поверхні взуття захисну плівку, яка не пропускає вологу. Вибирайте спрей відповідно до матеріалу вашого взуття.

Нанесіть віск

Бджолиний віск – перевірений засіб для захисту шкіряного та текстильного взуття від води. Він створює щільний захисний шар, який запобігає проникненню вологи. Для нанесення засобу злегка розігрійте його в руках або на водяній бані й акуратно розподіліть по поверхні взуття за допомогою губки. Дайте воску вбратися, а потім пройдіться мʼякою щіткою для кращого ефекту. Однак не використовуйте віск на замші, оскільки він може пошкодити матеріал.

Обробіть взуття олією

Лляна або касторова олія формує природний захисний шар на поверхні взуття. Нанесіть невелику кількість олії на м’яку тканину й рівномірно розподіліть по поверхні. Цей метод підходить для темного шкіряного взуття. Для світлої шкіри краще вибрати інший спосіб, тому що олія може злегка змінити колір.

Використовуйте парафін

Для грубого або повсякденного взуття, яке ви носите в дощову погоду, можна використовувати парафін. Потріть свічкою поверхню взуття, потім пропрасуйте його через тонку тканину теплою праскою або феном, щоб парафін розтопився і проник у матеріал.

Правильне сушіння взуття

Правильне сушіння – важливий етап для збереження форми та якості взуття. Ніколи не ставте взуття на батарею – це може пошкодити матеріал і зробити його менш стійким до вологи. Краще просто залиште взуття в сухому і провітрюваному приміщенні.

Вибирайте водонепроникне взуття з мембраною

Якщо вам доводиться часто перебувати в умовах підвищеної вологості, інвестуйте в взуття з водонепроникною мембраною. Таке взуття створюється з водонепроникних і дихаючих матеріалів, які надійно захищають від води і зберігають комфорт протягом усього дня.