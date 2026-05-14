Немає нічого складного: як випрати домашні капці і позбутися неприємного запаху
Домашні капці доволі швидко вбирають вологу, пил і запахи, особливо якщо їх носити щодня. Через це навіть чисте на вигляд взуття можу почати неприємно пахнути. Проте позбутися запаху та повернути капцям охайний вигляд можна і без дорогих засобів. ТСН розповідає, як позбутися неприємного запаху в капцях.
Як правильно прати капці?
Синтетичні та гумові капці
Такі капці доволі легко очищуються вручну. Достатньо використати теплу воду та м’який мийний засіб. А для глибшого очищення можна використати слабкий розчин лимонної кислоти, який допоможе усунути забруднення та має легкий дезінфекційний ефект.
Тканинні капці
Текстильні вироби можна прати в машинці. що Це найзручніший спосіб, який дозволить швидко повернути їм чистий вигляд. Проте щоб не зіпсувати капці під час прання, слід дотримуватися простих правил:
- Використовуйте спеціальний мішок для прання.
- Обирайте делікатний режим.
- Температури води повинна бути не вище 30–40°C.
- Віджим встановлюйте на мінімальні оберти або вимикайте його.
- Не додавайте кондиціонер для білизни, оскільки він може зіпсувати структуру виробу.
Як позбутися запаху?
Найдієвіший спосіб позбутися неприємного запаху – використати харчову соду. Вона працює як природний абсорбент, тому поглинає запахи, нейтралізує їх і допомагає м’яко очистити тканину.
Просто додайте приблизно 2 столові ложки соди просто в барабан пральної машини разом з капцями та запустіть делікатний цикл прання.