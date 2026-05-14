Позбутися запаху та повернути капцям охайний вигляд можна і без дорогих засобів

Домашні капці доволі швидко вбирають вологу, пил і запахи, особливо якщо їх носити щодня. Через це навіть чисте на вигляд взуття можу почати неприємно пахнути. Проте позбутися запаху та повернути капцям охайний вигляд можна і без дорогих засобів. ТСН розповідає, як позбутися неприємного запаху в капцях.

Як правильно прати капці?

Синтетичні та гумові капці

Такі капці доволі легко очищуються вручну. Достатньо використати теплу воду та м’який мийний засіб. А для глибшого очищення можна використати слабкий розчин лимонної кислоти, який допоможе усунути забруднення та має легкий дезінфекційний ефект.

Тканинні капці

Текстильні вироби можна прати в машинці. що Це найзручніший спосіб, який дозволить швидко повернути їм чистий вигляд. Проте щоб не зіпсувати капці під час прання, слід дотримуватися простих правил:

Використовуйте спеціальний мішок для прання. Обирайте делікатний режим. Температури води повинна бути не вище 30–40°C. Віджим встановлюйте на мінімальні оберти або вимикайте його. Не додавайте кондиціонер для білизни, оскільки він може зіпсувати структуру виробу.

Як позбутися запаху?

Найдієвіший спосіб позбутися неприємного запаху – використати харчову соду. Вона працює як природний абсорбент, тому поглинає запахи, нейтралізує їх і допомагає м’яко очистити тканину.

Просто додайте приблизно 2 столові ложки соди просто в барабан пральної машини разом з капцями та запустіть делікатний цикл прання.