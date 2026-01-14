Окрім дорогих дезодорантів та спеціальних засобів, існує простий лайфхак із чайними пакетиками

Неприємний запах у взутті – поширена проблема, особливо після тривалого носіння або активних прогулянок. Окрім дорогих дезодорантів та спеціальних засобів, існує простий лайфхак із чайними пакетиками, який допомагає усунути поганий запах взуття. «24 канал» розповідає, чому чайні пакетики працюють краще, ніж здається.

Як уникнути поганого запаху взуття?

Блогер Райс розповів, що найкраще уникнути неприємного взуття допомагають пакетики саме зеленого чаю, які чудово борються зі стійким запахом. Після активного дня він кладе кілька пакетиків всередину взуття, накриває папером та залишає на добу. У результаті взуття стає помітно свіжішим без сторонніх запахів.

Чайні пакетики вбирають вологу, яка і є причиною неприємного запаху, а також залишає відчуття свіжості. Найкраще використовувати саме зелений чай, адже чорний чи фруктовий чай не дасть того ефекту.

Хоча цей спосіб дієвий, його не варто застосовувати одразу після дощу чи прогулянки в сильний сніг. Намоклий пакетик чаю може залишити всередині взуття пляму, якщо устілка світлого кольору.