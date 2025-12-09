Щоб уникнути забруднення та запаху, кухонні рушники потрібно прати окремо

Неприємний запах у домі часто з’являється тоді, коли кухонні рушники перуть разом з іншим текстилем. Ці вироби найшвидше накопичують бактерії, адже контактують з їжею, вологою та теплом. Якщо покласти їх у машинку з одягом чи постільною білизною, мікроорганізми легко переносяться на інші речі та побутові поверхні. Як прибрати неприємний запах з дому, пише «24 Канал».

Як правильно прати кухонні рушники

Щоб уникнути забруднення та запаху, кухонні рушники потрібно прати окремо. Оптимальна температура не менше ніж 60 °C. До основного засобу варто додати одну-дві столові ложки кисневого відбілювача, він виділяє активний кисень, що руйнує забруднення та знищує бактерії. Якщо прати гарячою водою немає можливості, перед циклом прання рушники потрібно замочити щонайменше на годину.

Як часто потрібно прати кухонні рушники

Найкраще – раз на чотири дні. Якщо рушники часто намокають або активно використовуються, прати їх слід частіше. Навіть коли вони виглядають чистими та не мають запаху, у волокнах може розвиватися цвіль і бактерії, які й створюють неприємний аромат у домі.