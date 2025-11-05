Професійні прибиральники розповіли про особливості прання таких шторок

Щоб уникнути проблем із пліснявою, важливо регулярно очищати шторку для ванної. Martha Stewart розповідає, як випрати шторку для душу в пральній машині або вручну.

Перш ніж почати чистити шторку для ванної переконайтеся, що у вас під рукою є ці засоби:

Мийний засіб. Оцет. Відбілювач. Бавовняні рушники. Рушник з мікрофібри. Відро. Щітка з м’якою щетиною. Пральна машина.

Як почистити шторку для ванної в пральній машині?

Найпростіший спосіб прати шторку для ванної – у пральній машині, але спочатку перевірте етикетку, щоб переконатися, що цей метод безпечний.

Зніміть шторку з кілець. Виберіть делікатний цикл і налаштування теплої води. Покладіть шторку для ванної в пральну машину. Додайте в пральну машину кілька крапель мийного засобу та 1 склянку оцту (оцет видалить будь-яку цвіль, що накопичилася на шторі). Після завершення циклу повісьте штору назад на карниз, щоб вона висохла на повітрі.

Як почистити шторку для ванної вручну?

Ручне миття – це метод, який можна використовувати для синтетичних шторок, які не можна прати в пральній машині.