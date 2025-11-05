Вручну або в пралці: як легко відмити шторку для ванної чи душу від цвілі
Професійні прибиральники розповіли про особливості прання таких шторок
Щоб уникнути проблем із пліснявою, важливо регулярно очищати шторку для ванної. Martha Stewart розповідає, як випрати шторку для душу в пральній машині або вручну.
Перш ніж почати чистити шторку для ванної переконайтеся, що у вас під рукою є ці засоби:
- Мийний засіб.
- Оцет.
- Відбілювач.
- Бавовняні рушники.
- Рушник з мікрофібри.
- Відро.
- Щітка з м’якою щетиною.
- Пральна машина.
Як почистити шторку для ванної в пральній машині?
Найпростіший спосіб прати шторку для ванної – у пральній машині, але спочатку перевірте етикетку, щоб переконатися, що цей метод безпечний.
- Зніміть шторку з кілець.
- Виберіть делікатний цикл і налаштування теплої води.
- Покладіть шторку для ванної в пральну машину.
- Додайте в пральну машину кілька крапель мийного засобу та 1 склянку оцту (оцет видалить будь-яку цвіль, що накопичилася на шторі).
- Після завершення циклу повісьте штору назад на карниз, щоб вона висохла на повітрі.
Як почистити шторку для ванної вручну?
Ручне миття – це метод, який можна використовувати для синтетичних шторок, які не можна прати в пральній машині.
- Наповніть водою відро. Додайте у відро ¼ склянки відбілювача на 4 літри води.
- Замочіть штору у розчині на 5 хвилин.
- Ретельно промийте після цього шторку та вилийте розчин з відбілювачем.
- Додайте у відро свіжої води з кількома краплями прального порошку та знову занурте шторку у відро та залиште на 15 хвилин.
- Знову ретельно промийте її після замочування та повісьте назад на карниз, щоб штора висохла на повітрі.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter