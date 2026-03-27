Мурахи атакували яблуні: як швидко позбутися шкідників і врятувати врожай
Мурахи корисні в лісі, але на садових деревах вони небажані. Вони сприяють поширенню попелиці. Основні причини появи комах на яблуні це запах свіжих бруньок або стиглих плодів та наявність попелиці. Мурахи гризуть молоде листя і точки росту, а пасучи тлю, допомагають їй розмножуватися, що завдає ще більшої шкоди дереву.
Мурахи шкодять молодим пагонам та сприяють поширенню попелиці. Основні причини появи комах:
- Стиглі плоди або бруньки – мурахи гризуть молоде листя і пошкоджують точки росту.
- Попелиця на дереві – мурахи пасуть тлю, допомагаючи їй розмножуватися, що додатково шкодить яблуні.
Народні методи боротьби з мурахами:
- Гас із карболовою кислотою – ефективно відлякує та знищує комах. Розчин: 10 л води, 0,4 кг чорного мила, 10 ст. л. гасу і 2 ст. л. кислоти.
- Содовий розчин з олією – 1 л води, 5 г харчової соди, 30 г олії льону. Обприскують стовбур та землю навколо.
- Металеве кільце на стовбур – комахи не можуть переповзти через гладкий метал.
Хімічні засоби для саду
При масовому зараженні можна використовувати спеціальні препарати:
- «Актара», «Фітоверм», «Фуфаон», ВДГ – для одночасного контролю попелиці і мурах.
- «Раптор», «Комбат» – гелі та аерозолі з паралізуючою дією на комах.
- «Мурашок», «Муравʼїн», «Мурацид» – кишкові отрути для системного знищення колонії.
Примітка: аерозолі швидко вивітрюються, гелі можуть бути небезпечні для корисних комах, таких як бджоли.
Пастки для мурах
Пастки – це безпечний спосіб контролю. Мураха проникає всередину, поїдає отруту та переносить її в мурашник, заражаючи інших комах.