У Німеччині під килимом лежить складена в кілька шарів фольга

У деяких країнах є незвичні поради та хитрощі, які нам можуть бути незрозумілими. Наприклад, чому в деяких німецьких домівках фольгу кладуть під килим? Це може звучати дивно, але ця хитрість дуже корисна. «24 канал» розповідає, навіщо так робити.

Тікток-блогерка Юлія Зюзюн поділилася цікавим способом, як звичайна фольга під килимом здатна покращити сигнал Wi-Fi.

Навіщо ховати фольгу під килимом?

За словами блогерки, у кожній кімнаті в Німеччині під килимом лежить складена в кілька шарів фольга. Такий незвичний спосіб здатен покращити в домі інтернет-зв’язок. Німці стверджують, що за допомогою фольги утворюється саморобний відбивач сигналу Wi-Fi. Цим способом користуються також китайці.

Фольга здатна відбивати радіохвилі, тому є дзеркалом для сигналу. Юлія Зюзюн зазначає, що таким чином сигнал відбивається по всій кімнаті та не виходить назовні.