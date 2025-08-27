Можна легко зробити власний ароматизатор із доступних інгредієнтів

Щоб у шафі завжди був приємний та свіжий аромат, необов’язково купувати готові освіжувачі – можна легко зробити власний ароматизатор із доступних інгредієнтів. «24 канал» розповідає, як зробити так, щоб одяг мав приємний та легкий аромат.

Як зробити ароматизатор для шафи?

Інстаграм-блогерка Софія Сізова розповіла, що для цього способу вам потрібно 2 чайні ложки рису, ложка кам’яної солі, цедра лимона, кондиціонер для білизни у гранулах або 2 краплі ефірної олії. Всі ці інгредієнти потрібно перемішати в невеликій місткості та пересипати на хустину або клаптик тканини.

Блогерка також зазначила, що сіль чудово забирає вологу з повітря, а рис допоможе зберегти приємний аромат на триваліший час. Цей мішечок можна поставити на поличку в шафі або повісити на вішак. Завдяки йому ваші речі будуть приємно пахнути тривалий час.

Також ви можете використовувати цедру лимона, апельсина або мандаринів. Для цього вам потрібно додати цедру в марлевий мішечок та повісити у шафі.