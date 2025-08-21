Коли за вікном холодно, завжди хочеться швидко висушити речі на батареї, адже на балконі чи свіжому повітрі речі у таку пору сохнуть набагато довше. Проте підвищена температура батареї може пошкодити деякі речі, тому іноді від цієї ідеї варто відмовитися. «24 канал» розповідає, які речі не варто сушити на батареї, щоб вони не пошкодилися чи деформувалися.

Одяг з натуральних тканин (вовна, кашемір). Такі вироби легко можуть деформуватися, тому їх краще сушити на балконі.

Синтетика (поліестер, нейлон та акрил). Одяг з синтетики чутливий до високих температур, тому після сушіння на батареї він може втратити форму і навіть виділяти неприємний запах через плавлення волокон. Якщо батарея буде дуже гарячою, то деякі речі можуть навіть загорітися. Краще сушити синтетичні речі на свіжому повітрі.

Взуття. Шкіра через вплив гарячого повітря потріскається та деформується, а приклеєні деталі можуть відпасти. Для швидко висихання взуття краще використовувати електричні сушарки.