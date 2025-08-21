Ці речі ніколи не можна сушити на батареї: зіпсуєте їх безповоротно
Коли за вікном холодно, завжди хочеться швидко висушити речі на батареї, адже на балконі чи свіжому повітрі речі у таку пору сохнуть набагато довше. Проте підвищена температура батареї може пошкодити деякі речі, тому іноді від цієї ідеї варто відмовитися. «24 канал» розповідає, які речі не варто сушити на батареї, щоб вони не пошкодилися чи деформувалися.
Що краще не сушити на батареї?
Одяг з натуральних тканин (вовна, кашемір). Такі вироби легко можуть деформуватися, тому їх краще сушити на балконі.
Синтетика (поліестер, нейлон та акрил). Одяг з синтетики чутливий до високих температур, тому після сушіння на батареї він може втратити форму і навіть виділяти неприємний запах через плавлення волокон. Якщо батарея буде дуже гарячою, то деякі речі можуть навіть загорітися. Краще сушити синтетичні речі на свіжому повітрі.
Взуття. Шкіра через вплив гарячого повітря потріскається та деформується, а приклеєні деталі можуть відпасти. Для швидко висихання взуття краще використовувати електричні сушарки.
Дитячі речі. За ними потрібен особливий догляд, адже вони чутливі до високих температур. Тому пересушування може призвести до втрати м’якості. А при нагріванні деякі тканини можуть виділяти шкідливі речовини, які можуть бути небезпечними для дітей. Тому дитячий одяг краще сушити на свіжому повітрі.